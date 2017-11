Stand: 03.11.2017 07:54 Uhr

Gutachten: Was bedeutet der Swinetunnel für Usedom?

Auf Usedom stellt Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) heute ein Gutachten zu den Auswirkungen des geplanten Swinetunnels vor. Darin soll es vor allem um eine mögliche Zunahme des Auto- und Schwerlastverkehrs von und nach Swinemünde gehen.

Verkehrsprobleme auf Usedom erwartet

In fünf Jahren, so die Planungen auf polnischer Seite, soll der rund anderthalb Kilometer lange Tunnel unter der Swine die Inseln Usedom und Wollin fest verbinden. Auf der deutschen Seite Usedoms befürchten Touristiker und Anwohner, dass dann gerade in den Sommermonaten noch mehr Autos die Straßen der Insel verstopfen. Deshalb hat die Landesregierung vor gut zwei Jahren ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Auswirkungen des Tunnels auf den Usedomer Verkehr zu untersuchen. Dabei wurde auch der Ausbau des Swinemünder Hafens berücksichtigt. Durch einen Tunnel wäre der Hafen deutlich besser an die Autobahn 20 angebunden.

EU fördert 225-Millionen-Euro-Projekt

Ende April hatten Vertreter der Stadt Swinemünde (Świnoujście) und der polnischen Regierung die Finanzierung des geplanten Swinetunnels besiegelt. Zwei Verträge zur Finanzierung des Projekts wurden unterzeichnet. Die EU hatte bereits eine Förderung des rund 225 Millionen Euro teuren Projekts zugesagt. 15 Prozent der Baukosten übernimmt die Stadt Swinemünde. Das Geld kommt unter anderem aus den Steuereinnahmen durch den neuen Gashafen. Denn die 41.000-Einwohner-Stadt direkt an der Grenze zu Deutschland floriert. Sie investiert kräftig in ihre Infrastruktur: ein Flüssiggas-Terminal wurde kürzlich in Betrieb genommen, im Kurviertel entstehen moderne Hotels und der Übersee-Hafen soll in naher Zukunft vergrößert werden.

