Grippewelle ebbt auch in MV ab

Die in diesem Jahr außergewöhnlich starke Grippewelle lässt auch in Mecklenburg-Vorpommern nach. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) am Donnerstag mitteilte, wurden in der ersten Märzwoche landesweit 359 neue Infektionen registriert. In der Vorwoche hatte es mit 665 Fällen noch doppelt so viele gegeben.

Insgesamt mehr als 3.000 Fälle

Damit zeichnet sich nach acht Wochen steigender Fallzahlen eine Umkehr ab. Seit dem Beginn der Grippewelle im Oktober vergangenen Jahres wurden dem LAGuS insgesamt 3.331 Erkrankungen gemeldet. Das waren fast dreimal so viele wie in der Vorjahressaison. Wie eine Sprecherin der Behörde betonte, sei die Grippewelle damals aber auch sehr verhalten ausgefallen.

Fünf Todesfälle in MV

Die Zahl der Menschen, die in Mecklenburg-Vorpommern an der Grippe starben, ist nach Angaben des Landesamtes nicht weiter gestiegen. Insgesamt gab es seit Herbst fünf Todesfälle. Alle Erkrankten hätten sogenannten Risikogruppen angehört, hieß es. Im Bundesvergleich ebbt die Grippewelle in Mecklenburg-Vorpommern damit erst mit Verzögerung ab. Nach Einschätzung von Experten hatte sie den Nordosten aber auch erst vergleichsweise spät erreicht.

