Grenzkontrollen: 51 Straftaten in MV aufgedeckt

Landespolizei, Bundespolizisten und Mitarbeiter des Zolls sind entlang der deutsch-polnischen Grenze gegen organisierte Kriminalität vorgegangen. Drei Tage lang haben hunderte Beamte aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen Autofahrer und Fahrzeuge kontrolliert – ihr Schwerpunkt: Diebesgut. Dabei wurden insgesamt 7.700 Fahrzeuge und mehr als 9.000 Personen kontrolliert. Bei den großangelegten Verkehrskontrollen hat die Polizei insgesamt 87 Straftaten aufgedeckt, 51 davon in Mecklenburg-Vorpommern. Die Palette reicht von gestohlenen Kleintransportern und Luxus- Autos bis zum Diebstahl von teurem Werkzeug und Baumaschinen.

Aktion gegen organisierte Kriminalität Nordmagazin - 12.10.2017 19:30 Uhr Bundes- und Landespolizei sowie der Zoll haben sich in ganzer Grenzlänge aufgebaut, um bei einer länderübergreifenden Aktion der organisierten Kriminalität den Kampf anzusagen.







Fünf Festnahmen im Nordosten

Am ersten Tag kontrollierten die Beamten in Pomellen einen polnischen Kleintransporter, der bis unters Dach mit gestohlenem Werkzeug aus Dänemark beladen war. Auch 33 gesuchte Personen konnte die Polizei während der dreitägigen Kontrollen festgenehmen, fünf davon in Mecklenburg-Vorpommern. Gegen die meisten von ihnen habe es schon lange Haftbefehle gegeben, hieß es vom Polizeipräsidium Neubrandenburg.

Größte Verkehrskontrolle dieser Art in 2017

Insgesamt waren 800 Beamte von Polizei und Zoll aus Polen und Deutschland im Einsatz. Aus Mecklenburg-Vorpommern kamen 260 Beamte. Es war die größte Verkehrskontrolle an der deutsch-polnischen Grenze in diesem Jahr.

