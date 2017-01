Stand: 05.01.2017 04:44 Uhr

Glätte-Unfälle nach Wintereinbruch

Der Wintereinbruch hat in der Nacht zu Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern für glatte Straßen gesorgt. Polizeiangaben zufolge kam es allein auf der Autobahn 11 am späten Abend zu vier Unfällen. Fünf Autos und ein Lastwagen seien beteiligt gewesen, hieß es. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) musste die Autobahn anschließend für dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

22 Unfälle am Mittwochabend

Bei Pasewalk kam zudem eine Frau mit ihrem Auto von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Sie brach sich einen Arm, ihre beiden Mitfahrer erlitten Prellungen. Auch auf anderen Straßen im Nordosten hatten Autofahrer Probleme mit glatten Fahrbahnen. Am Mittwochabend wurden der Polizei zufolge insgesamt 22 glättebedingte Unfälle in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Rostock gemeldet. In den meisten Fällen blieb es auch hier bei Sachschäden. Bei einem Unfall nach einer Rechtskurve zwischen Siggelkow und Parchim überschlug sich ein 24-jähriger Fahrer. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

