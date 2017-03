Stand: 08.03.2017 13:15 Uhr

Geflügelpest: Stallpflicht wird gelockert

In Mecklenburg-Vorpommern soll die landesweite Geflügel-Stallpflicht in Ausnahmefällen gelockert werden. Das Landwirtschaftsministerium informierte über einen entsprechendender Erlass, der am Mittwoch an die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise und kreisfreien Städte ergangen ist. Ausnahmen von der Stallpflicht könnten zunächst nur in begründeten Einzelfällen und nach vorheriger Bewertung des örtlichen Risikos erteilt werden, sagte Staatssekretär Jürgen Buchwald.

Risikogebiete von der Regelung ausgenommen

Risikogebiete, wie Vogelrastregionen, die Boddengewässer, Seengebiete, die Regionen, in denen Geflügelpestviren nachgewiesen wurden und auch Gebiete mit einer hohen Geflügeldichte sind den Angaben zufolge von der Ausnahmeregelung ausgenommen. Geflügelhalter, die von der Regelung profitieren wollen, müssen einen Antrag ans zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt richten, der dann im Einzelfall geprüft wird.

Generell gilt weiterhin die Stallpflicht

Generell bleibt die Stallpflicht bestehen, das Risiko sei nach wie vor sehr hoch, sagte Buchwald. Auch die sogenannten Bio- und Hygienesicherheitsvorgaben müssen demnach flächendeckend eingehalten werden, denn die Behörden konnten bisher keinen Rückgang der Geflügelpest-Nachweise feststellen. Bei Wildvögeln seien die Zahlen sogar wieder gestiegen, hieß es, auch in den Landkreisen, die seit Jahresanfang nicht mehr betroffen waren. Erst in der vergangenen Woche wurde das Geflügelpestvirus im Heimtierpark in Greifswald nachgewiesen.

Steigende Temperaturen schwächen das Virus

Dass die Stallpflicht trotz den gleichbleibend hohen Risikos dennoch teilweise gelockert wird, hat unterschiedliche Ursachen. Einerseits sei der Druck aus der Branche sowie von Tierschützern nach Informationen von NDR 1 Radio MV groß, da die Brut begonnen hat. Das bereitet gerade den Rassegeflügelzüchtern große Probleme. Auch steigende Temperaturen sorgen für eine Abschwächung des Virus. Zu einer weiteren Lockerung der landesweiten Stallpflicht werde es erst dann kommen, wenn sich die Seuchenlage im Wildvogelbereich weiter beruhigt, der Vogelzug weitgehend abgeschlossen ist und möglichst keine neuen Seuchenausbrüche bei Hausgeflügel dazu kommen, so Buchwald.

