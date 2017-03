Stand: 09.03.2017 15:25 Uhr

Geflügelpest: Landwirt klagt gegen Stallpflicht

Der Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebs Gut Wardow (Landkreis Rostock), Wolfgang Grimme, klagt als erster Landwirt im Land gegen die seit knapp vier Monaten geltende Aufstallpflicht für Geflügel. Trotz einer Lockerung der Verordnung zu Wochenbeginn müssen nach wie vor viele Hühner, Enten und Gänse im Stall bleiben. Grimme verweist auf seine sichtbar in Mitleidenschaft gezogenen Legehennen und Hähne.

War die Aufstallpflicht rechtmäßig?

Zahlreiche Hühner, die ansonsten im Freien leben, seien in den vergangenen Monaten sogar verendet. Ohne Ausssicht auf Entschädigung will der Landwirt nun vom Verwaltungsgericht Schwerin klären lassen, ob die vom Landwirtschaftsministerium im Novemver verfügte Aufstallpflicht rechtmäßig war oder nicht. Grimme beklagt, dass es - wie vom Gesetzgeber gefordert - keinerlei Risikobewertung für einzelne Regionen gegeben habe.

Ziel: Künftig generelle Aufstallpflicht verhindern

So sei zwischen Laage und Gnoien, wo sich Grimmes Betrieb befindet, kein einziger Fall von Vogelgrippe festgestellt worden. Die einst als Nonplusultra gelobte Haltung von fahrbaren Ställen mit viel Auslauf für die Bio-Produktion sei per Ministerbeschluss ins Gegenteil verkehrt worden, beklagt auch Legehennenhalter Hubertus Heinemann vom benachbarten Hofgut Rosengarten. Mit Unterstützung weiterer Betroffener wird per Gerichtsentscheid angestrebt, dass eine generelle Aufstallpflicht auch für Rassegeflügel künftig nicht mehr möglich ist.

Videos 03:14 min Vogelgrippe: Wie verbreitet sich das Virus? 16.02.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Im Friedrich-Loeffler-Institut wird die These vertreten, dass Wildvögel die Vogelgrippe verbreiten. Ornithologen glauben, dass das Virus durch die Industrie um die Welt geschickt wird. Video (03:14 min)

Nach Lockerung: Viele Anträge auf Ausnahmegenehmigungen

Derweil hat die Entscheidung des Landwirtschaftsministeriums vom Mittwoch, die Stallpflicht zu lockern, zu zahlreichen Anfragen in den Veterinärämtern der Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte geführt. Viele Geflügelhalter hätten Anträge auf eine Ausnahmegenehmigung abgegeben, hieß es. Nach Angaben der Kreisverwaltung in Greifswald wurden bereits die ersten Genehmigungen erteilt, die ersten Hühner seien wieder an der frischen Luft. Laut dem Beschluss können Ausnahmen von der Stallpflicht nur in begründeten Einzelfällen und nach vorheriger Bewertung des örtlichen Risikos erteilt werden.

Am Besten per Mail oder Fax

Die Behörden wiesen daruf hin, dass die Anträge schriftlich eingereicht werden müssen - per Mail oder Fax gehe dies am schnellsten, hieß es. Keine Ausnahmen gebe es in Beobachtungs- und Sperrgebieten sowie an Boddengewässern oder in direkter Nähe von ausgewiesenen Wildvogel-Rastplätzen. Entsprechende Regelungen wurden vom Landwirtschaftsministerium vorgegeben. Letztlich entscheiden müssen aber jeweils die Kreise - nach Abwägung aller Risiken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.03.2017 | 15:00 Uhr