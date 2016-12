Stand: 22.12.2016 10:00 Uhr

GdP beklagt Personalmangel bei der Polizei

Der Streit um den Personalmangel bei der Polizei geht in eine neue Runde: Christian Schumacher, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Mecklenburg- Vorpommern fordert deutlich mehr Stellen bei der Polizei. Die geplanten 150 Neueinstellungen würden nicht reichen, so Schumacher.

Neue Aufgaben erfordern mehr Personal

Die Polizei stehe vor Aufgaben, die vor Jahren noch gar nicht absehbar waren, sagte Schumacher und nennt das Beispiel Terrorabwehr. Gleichzeitig seien die Beamten mit Straftaten wie Wohnungseinbrüchen komplett überlastet. Zudem müssten Polizisten oft sehr zeitintensensive Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Bußgelder eintreiben oder das Fahren von Inhaftierten zu Justizvollzugsanstalten. Dafür brauche man einfach mehr Personal, sagte Schumacher im Gespräch mit NDR 1 Radio MV.

"Wo Polizei draufsteht, muss auch Polizei drin sein."

Eine Hilfs- oder Wachpolizei wie in anderen Bundesländern lehne die GdP hier im Land allerdings ab. Polizisten dürften nicht nur drei Monate ausgebildet werden, sondern müssten hochqualifiziert sein. Wo Polizei draufsteht, muss auch Polizei drin sein, sagte Schumacher.

