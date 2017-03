Stand: 15.03.2017 09:44 Uhr

Gauck kommt zu Abschiedsbesuch nach MV

Mit einem Rundgang durch die historische Altstadt von Wismar hat Bundespräsident Joachim Gauck am Morgen seine letzte Reise im Amt begonnen, die ihn nach Mecklenburg-Vorpommern führt. Ursprünglich war der Besuch schon für Mitte Februar geplant, doch Gauck musste wegen einer schweren Erkältung kurzfristig absagen. Das Programm ist straff, der Bundespräsident macht nun an einem Tag das, was zunächst für zwei Tage geplant war.

Staatsoberhaupt besucht Wismar

Der 77-Jährige ist zusammen mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt in den Nordosten gekommen. Die Altstadt von Wismar gehört seit 15 Jahren zusammen mit dem historischen Kern von Stralsund zum Unesco-Welterbe. Gauck will mit Stadtvertretern, Jugendlichen und Denkmalschützern ins Gespräch kommen. Danach plant das deutsche Staatsoberhaupt einen Abstecher zum Werk des Holzverarbeiters Egger. Das Unternehmen ist mit 900 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Wismar. Gauck interessiert sich bei seinem Werksbesuch insbesondere für die Ausbildung von Fachkräften.

Gespräche über Integrationsprojekte in Greifswald

Nachmittags wird Gauck in Greifswald erwartet, wo er sich in Gesprächen über das Integrationskonzept des Landkreises Vorpommern-Greifswald informieren will. Nach einer Visite beim Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems kommt der Bundespräsident nach Stralsund. Zum Abschluss dankt Gauck dort am Abend ehrenamtlich aktiven Bürgern und Kommunalpolitikern bei einem Bürgerempfang im Rathaus für ihr Engagement.

Abschied mit Großem Zapfenstreich

Sieben Mal hatte Gauck im Laufe seiner fünfjährigen Amtszeit Mecklenburg-Vorpommern offizielle Besuche abgestattet. Weit häufiger war er laut Bundespräsidialamt in Nordrhein-Westfalen zu Gast. 53 seiner 490 Inlandsreisen führten ihn in das bevölkerungsreichste Bundesland, je 29 nach Hessen und Sachsen. Am Freitag soll der gebürtige Rostocker von der Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich im Park von Schloss Bellevue verabschiedet werden. Nachfolger im Amt ist der frühere Außenminister Frank-Walter Steinmeier.

