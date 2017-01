Stand: 24.01.2017 13:00 Uhr

GEW droht mit Warnstreik am 1. Februar

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat die Lehrer an staatlichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern dazu aufgerufen, am 1. Februar in einen landesweiten Warnstreik zu treten, sollten die Arbeitgeber kein akzeptables Angebot vorlegen. Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen für Angestellte im öffentlichen Dienst der Länder.

Mehr Gehalt und neue Erfahrungsstufe

Die Gewerkschaften fordern für die Angestellten insgesamt sechs Prozent mehr Gehalt und die Einführung einer neuen Erfahrungsstufe in den Entgeltgruppen. Diese würde vor allem älteren Lehrern zugute kommen, die keine Chance mehr hatten, verbeamtet zu werden. GEW-Landeschefin Annett Lindner erinnerte daran, dass Pädagogen im Land jahrelang Gehaltseinbußen hatten, weil sie für das Lehrerpersonalkonzept des Landes solidarisch in Teilzeit gingen. Das werde auch ihre Rente mindern, so Lindner.

Gestiegene Anforderungen höher vergüten

Durch den Ausbau der Ganztagsschulen und die Umsetzung der Inklusion werde die Arbeit der Lehrer immer anspruchsvoller. "Das muss sich auch im Gehalt widerspiegeln", forderte Lindner. Die GEW erwartet ein Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde zum Monatsende. Für den 1. Februar ebenfalls eine Demonstration in Schwerin geplant.

