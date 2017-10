Stand: 29.10.2017 10:26 Uhr

Sternberg: Gedenken an Hostienschänder-Prozess

Die jüdischen und christlichen Gemeinden laden heute gemeinsam mit der Stadt Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu einer interreligiösen Friedensandacht ein. Damit wird des 525. Jahrestages des Pogroms an Sternberger Juden gedacht. Am 24. Oktober 1492 wurden 27 jüdische Männer und Frauen aus Sternberg nach einem öffentlichen Prozess wegen angeblichen Hostienfrevels auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Hintergründe des Prozesses wurden überliefert

Zu den Hintergründen des sogenannten Hostienschänder-Prozesses gibt es verschiedene Überlieferungen. Demnach sollen auf einer jüdischen Hochzeitsfeier zwei geweihte Hostien durchstochen worden sein, so dass Blut aus ihnen floss. Das Durchbohren der Hostien bedeutete im damaligen Verständnis die Kreuzigung Jesu Christi zu imitieren, um ihn aus Hass erneut zu martern.

Notgeldscheine von 1922 stellen Vorkommnisse dar

Die auf der Hochzeit anwesenden Juden wurden schließlich beim Dompropst in Schwerin angezeigt. Im Ergebnis der Verhöre wurden Geständnisse durch Folter erpresst und viele Juden schuldig gesprochen, manche von ihnen verbrannt. Auf im Zuge der Hyperinflation 1922 in Sternberg gedruckten sogenannten Notgeldscheinen wird das Geschehen dargestellt.

Juden für Jahrhunderte aus Mecklenburg vertrieben

Im Anschluss an den Prozess vor 525 Jahren sind alle übrigen Juden - insgesamt 247 Personen - aus Mecklenburg vertrieben worden, nachdem man sie zuvor enteignet hatte. Ihr Vermögen wurde eingezogen, sämtliche Schulden getilgt. Die Jüdischen Gemeinden verhängten daraufhin einen Bann über Mecklenburg, der es Juden verbot, sich dort niederzulassen. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts siedelten sich Juden wieder in Mecklenburg an.

Bischof Maltzahn: Zum Schämen

An diese Verbrechen würden sie erinnern wollen und gemeinsam in die Zukunft blicken, teilte Bischof Andreas von Maltzahn mit. Es sei zum Schämen, dass antisemitische Gedanken nicht der Vergangenheit angehörten, sondern sich in unserer Gesellschaft wieder verbreiteten. Dagegen könnten sich die Menschen nur gemeinsam wehren. Zu der Friendensandacht luden Bischof von Maltzahn und Rabbiner Yuriy Kanykov gemeinsam mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden und der Stadt Sternberg ein.

