Frau gefesselt und getötet - Prozess beginnt

Vor dem Landgericht Neubrandenburg beginnt heute der Prozess gegen einen 51-jährigen Mann. Laut Staatsanwaltschaft soll er seine ehemalige Lebensgefährtin gefesselt und mit einer Peitsche geschlagen haben, so dass sie an den Folgen starb. Die Leiche der Frau war im August vergangenen Jahres in Alt Rehse (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gefunden worden.

Bis zu 15 Jahre Haft

Dem Mann, der aus der Nähe von Stuttgart nach Alt Rehse gezogen war, drohen bis zu 15 Jahre Haft. Ihm werden gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge und Freiheitsberaubung mit Todesfolge vorgeworfen. Den Tod der Frau soll er aber nicht gewollt haben. Polizisten hatten die Leiche am 9. August 2016 nur durch Zufall entdeckt. Die Beamten waren eigentlich wegen Ruhestörung gerufen worden.

Ist der Mann schuldfähig?

Die getötete Frau stammte aus Rheinland-Pfalz und soll zeitweise bei dem Mann gelebt haben. Anwohner hatten die unter gesetzlicher Betreuung stehende Frau seit Wochen vermisst. Ihr genauer Todeszeitpunkt sei unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Im Prozess werde es auch um die Schuldfähigkeit des Mannes gehen, hieß es. Der 51-jährige Hausbesitzer war einen Tag nach dem Leichenfund festgenommen worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

