Flughafen Laage wegen Bauarbeiten geschlossen

Der Flughafen Rostock-Laage ist von Montag an für drei Wochen geschlossen. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Start und Landebahn.

Frischer Beton und neue Sicherheitseinrichtungen

Auf dem Flughafengelände werden neue Entwässerungsleitungen verlegt und neuer Beton gegossen. Zusätzlich werden Schutzeinrichtungen für Flugzeuge, sogenannte Fangseilbalken, sowie zwei Feuerwehrzufahrten erneuert. Auch die Abfertigungshalle wird modernisiert. Der Duty-free-Laden soll vergrößert, das gastronomische Angebot erweitert werden - alles soll freundlicher und servicegerechter werden.

Eurofighter verlegt oder in der Wartung

Die geplanten Baukosten liegen bei rund 2,5 Millionen Euro. Insgesamt 70 Flüge fallen in den nächsten Wochen aus. Am 12. Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Sowohl Urlaubsflieger als auch die Eurofighter vom Jagdgeschwader 73 können dann wieder in Rostock-Laage starten und landen. Schon vor gut zwei Wochen waren 16 Militärflugzeuge nach Sachsen-Anhalt verlegt worden. Sieben weitere Eurofighter werden während der Flugpause in Laage instandgesetzt.

