Kommunen: Regierung lässt uns außen vor

Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern fühlen sich von der rot-schwarzen Koalition immer öfter übergangen. Der Städte- und Gemeindetag beklagt, dass die Landesregierung in jüngster Zeit bei wichtigen Gesetzen auf eine frühzeitige Beteiligung der Betroffenen verzichtet. Als Beispiel nennt der kommunale Spitzenverband die Neuregelung der Erzieherausbildung, die Einführung kostenloser Schulbus-Tickets in Rostock und Schwerin und das neue Kommunalprüfungsgesetz, das dem Rechnungshof mehr Rechte einräumen soll.

Städte- und Gemeindetag: Koalition bei Anhörungen schon festgelegt

Sämtliche Regelungen wurden im Schnelldurchlauf in den Landtag eingebracht. Die Entwürfe wurden als sogenannte "Formulierungshilfen" an die Koalitionsfraktionen SPD und CDU gegeben und nicht selbst von der Regierung eingebracht. Die Folge: Sonst übliche aufwändige und frühzeitige Anhörungsverfahren zu den Referentenentwürfen der Ministerien entfallen. Bei diesem Verfahren würde bereits im Vorfeld die Meinung der Betroffenen - unter anderem der kommunalen Spitzenverbände - eingeholt.

Wenn allerdings die Fraktionen das Gesetz einbringen, sind im Parlament nur noch Anhörungen vorgesehen. Für den Städte- und Gemeindetag ist das zu wenig. Denn bei den Anhörungen sei die Koalition meist schon politisch festgelegt, schreibt Verbandschef Andreas Wellmann in der Verbandszeitschrift "Der Überblick". Irrwege könnten da - anders als bei Referentenentwürfen - nicht mehr in anwenderfreundliche und praxistaugliche Gesetze verwandelt werden. Das sei doch eigentlich auch im Sinne der Regierung.

Wellmann: "Nicht gute" Entwicklung

Wellmann spricht diplomatisch von einer Entwicklung, die "nicht gut" sei und "nachdenklich" mache. Er erinnert an die Versprechen der Koalition nach der Wahl: SPD und CDU hatten seinerzeit zugesagt, ihren Politikstil zu ändern. Es sollte bei politischen Entscheidungen mehr Respekt und Augenhöhe geben. In den Augen des Städte- und Gemeindetages droht offenbar das Gegenteil. Die Frage ist vor gut zwei Wochen bereits auf der Tagung des Rechts- und Verfassungsausschusses des Verbandes angesprochen worden. Offenbar wolle sich die Landesregierung mit ihrer "neuesten Praxis der Formulierungshilfen" Anhörungen sparen, hieß es.

Regierungssprecher: Stimme der Kommunen ist wichtig

Regierungssprecher Andreas Timm (SPD) tritt dem Eindruck entgegen, die Koalition drücke zu Lasten der kommunalen Beteiligung aufs Tempo. Es sei auch auf Bundesebene und in anderen Ländern ein "übliches Verfahren", dass Gesetzentwürfe von den Fraktionen eingebracht würden. Das sei aber die Ausnahme, nicht die Regel. Der Weg werde vor allem bei eiligen Vorhaben gewählt, wie jüngst bei der Neuordnung der Erzieherausbildung. Timm versucht, die Kommunen zu besänftigen: "Wir werden selbstverständlich auch in dieser Wahlperiode die weit überwiegende Mehrzahl unserer Gesetzesentwürfe als Regierung ins Parlament einbringen. Und uns ist wichtig, die Stimme der Kommunen dabei frühzeitig zu hören."

