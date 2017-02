Stand: 14.02.2017 11:56 Uhr

Feuerwehren warnen vor der großen Eisschmelze

Nach jüngsten Wetterprognosen bereiten sich die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern auf mehr Einsätze durch den deutlichen Wärme-Anstieg vor. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, warnten Feuerwehrsprecher aus dem Land am Dienstag dringend vor dem Betreten der dünner werdenden Eisflächen. Für die kommenden Tage ist ein Temperatur-Anstieg mit deutlichen Plusgraden angekündigt.

Feuerwehren in MV: Das Eis wird dünner

Die Tragfähigkeit der Eisflächen auf den Seen der Region werde deutlich nachlassen, das Eis brüchig werden, hieß es. Besonders Kinder sollten deshalb noch einmal über die Gefahren aufgeklärt werden. Auch Eisangler würden sie immer wieder unterschätzen. Viele Wehren hatten zuletzt nach eigenen Angaben noch einmal trainiert, Verunglückte aus dem Eis zu retten, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Insgesamt beherzigen offenbar viele Menschen die Warnungen. Die Feuerwehren in der Haff-Müritz-Region mussten in diesem Winter noch nicht zu Eisrettungseinsätzen ausrücken, so ein Sprecher.

Eisrettung mit dem Amphibienfahrzeug Nordmagazin - 10.02.2017 19:30 Uhr Immer wieder kommt es vor, dass Menschen ins Eis einbrechen. Dann zählt jede Sekunde. Die Feuerwehr Waren hat jetzt den Ernstfall mit dem Amphibienfahrzeug geprobt.







Waren: Müritz-Eis wird aufgeschnitten

In Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben Mitarbeiter der Stadt aus Sicherheitsgründen damit begonnen, das Eis auf der Müritz auszuschneiden. Mit einer Spezialmotorsäge werde jeweils ein Streifen Eis aufgetrennt, damit die Stege bei Tauwetter und Wind nicht vom Eis zerquetscht werden. Die Müritz ist seit Ende Januar zugefroren. Das Eis hat inzwischen Stärken zwischen 10 und 18 Zentimeter erreicht.

Klempner: Wasserleitungen kontrollieren

Nach Informationen von NDR 1 Radio MV weisen Klempner derzeit vor allem Bungalow- und Gartenlaubenbesitzer daraufhin, die Anschlüsse ihrer Wasserleitungen zu kontrollieren. Diese sollten zu Winterbeginn zugedreht worden sein. Sollte sich Eis dennoch in den Leitungen gebildet und die Rohre beschädigt haben, könnten dadurch größere Wasserschäden verhindert werden.

