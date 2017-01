Stand: 08.01.2017 12:38 Uhr

Fans zünden Bengalos bei Schweriner Hallenturnier

In Schwerin haben Anhänger des dänischen Fußball-Clubs Bröndby Kopenhagen am Sonnabend mit bengalischem Feuer und Knallern ein internationales Hallenfußballturnier gestört. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, stand das Turnier kurz vor dem Abbruch, nachdem die rund 150 Bröndby-Anhänger im letzten Gruppenspiel ihrer Mannschaft zwei sogenannte Bengalos und drei Böller in der mit 3.200 Zuschauern gefüllten Sport- und Kongresshalle zündeten.

Polizei-Aufgebot bringt die Fans aus der Halle

Die Polizei brachte die dänischen Fans aus der Halle und sorgte für eine vorzeitige Abreise der Unruhestifter. Ein Sprecher der Polizei lobte die Organisatoren und Zuschauern für die ruhige Reaktion auf den Vorfall. Es sei keine Panik ausgebrochen, der Hallensprecher habe gut reagiert, hieß es.

Turniersieg geht an Schönberg

Der Turniersieg ging nach der Wiederaufnahme schließlich an den FC Schönberg 95. Im Finale setzte sich der Regionalligist mit 6:5 nach Neun-Meterschießen gegen den Verbandsligisten Torgelower FC durch. Auf dem dritten Platz landete der dänische Drittligist Kolding IF, der gegen das U 19-Team von Bröndby Kopenhagen mit 5:1 gewann. Gastgeber FC Mecklenburg Schwerin und der FC Hansa Rostock II schieden im Viertelfinale aus, der MSV Pampow in der Vorrunde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.01.2017 | 12:50 Uhr