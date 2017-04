Stand: 07.04.2017 10:54 Uhr

Falsche Polizisten in Westmecklenburg

In Westmecklenburg haben sich Betrüger mehrfach als Polizisten ausgegeben. Sie haben so versucht, sich zu Wohnungen Zutritt zu verschaffen. In allen Fällen gaben die Betrüger vor, dass es zu Einbrüchen gekommen sei, und sie nun nachsehen müssten.

Nachbarin stoppt Betrüger in Schwerin

In Schwerin hat ein Unbekannter mit einem falschen Polizei-Dienstausweis die Wohnung einer älteren Frau betreten. Als Vorwand für den Hausbesuch gab der Mann an, dass es zu Einbrüchen gekommen sei und er nach dem Rechten sehen müsse. Eine Nachbarin bemerkte dies und stellte den Tatverdächtigen zur Rede. Kurz danach versuchte es derselbe Täter in einer Nachbarstraße, scheiterte dort aber an der Aufmerksamkeit der angesprochenen Rentnerin.

Dreister Dieb gleich zweimal in der Wohnung

In Ludwigslust hat sich ein Mann als Polizist ausgegeben, nachdem er bereits in der Wohnung einer 82-jährigen Bargeld und Schmuck gestohlen hatte. Danach habe er die Frau vor der Haustür erwartet, als diese vom Einkauf zurückkam. Er gab an, dass es einen Einbruch gegeben habe und er nachschauen müsse. Vermutlich habe er auf Hinweise auf weitere wertvolle Stücke gehofft. Da er nichts weiter entdeckte, ging der Mann wieder und sagte, es käme in einer Stunde jemand von der Spurensicherung. Erst als dieser nicht erschien, informierte die Rentnerin die echte Polizei. Diese ermittelt nun und sucht nach den Betrügern.

Falsche Polizei-Anrufe mit 110

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg und die Beamten im Nachbarland Brandenburg warnen zudem vor falschen Polizisten, die sich derzeit mit einer beliebigen Vorwahl und der 110 telefonisch meldeten und unter anderem nach Wertsachen fragten. Das sei ein Softwaretrick, warnte eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg. Dieses Phänomen der gefälschten Nummernanzeige sei bundesweit zu beobachten und heiße Call-ID-Spoofing. Angerufene sollten keine Auskunft geben und sicherheitshalber die echte 110 anrufen. Die Polizei selbst rufe nie von der 110 aus an.

