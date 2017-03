Stand: 10.03.2017 11:40 Uhr

Erstmals südafrikanische Fregatte in Rostock

Zum ersten Mal hat am Freitag eine Fregatte aus Südafrika in Rostock-Warnemünde festgemacht. Das Marineschiff "Amatola" ist Teil eines Verbandes, der sich zu einer Übung in der Ostsee befand. Damit geht das erste gemeinsame Manöver der südafrikanischen und der deutschen Marine in Nord- und Ostsee mit dem Namen "Good Hope VII" zu Ende.

Soldaten besuchten Ausbildungszentren

Zwei Wochen lang probten die Soldaten gemeinsam den Kampf gegen Piraterie und maritime Kriminalität. Die südafrikanischen Marinesoldaten besuchten zunächst deutsche Ausbildungszentren. Anschließend standen Übungen auf hoher See auf dem Programm. Neben der "Amatola" gehören auch mehrere Schiffe der Bundesmarine zu dem Verband, darunter die Fregatte "Augsburg" und der Einsatzgruppenversorger "Bonn".

Manöver bislang vor Südafrika

Marine-Sprecher Carsten Poll sagte zum Abschluss des Manövers am Freitag in Rostock, die Übung mit rund 600 deutschen und südafrikanischen Soldaten sei erfolgreich verlaufen. Die gemeinsamen Manöver hätten bereits Tradition. Bislang fanden sie aber stets in den Gewässern vor Südafrika statt. Der Grund dafür, dass die Übung mit der "Amatola" dieses Mal in der Ostsee abgehalten wurde, sei ein ein Gedenktag gewesen.

Gedenken zum Untergang der "Mendi"

Hintergrund ist der 100. Jahrestag des Untergangs des britischen Truppentransporters "Mendi" im Ersten Weltkrieg. Im Februar 2017 war die gesamte Besatzung, die vornehmlich aus Südafrikanern bestand, dabei ums Leben gekommen. An einer Gedenkveranstaltung vor der Isle of Wight hatte die Fregatte "Amatola" teilgenommen.

