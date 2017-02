Stand: 02.02.2017 06:00 Uhr

Erstes Ministerium in MV macht bei Facebook mit von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die rot-schwarze Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern gibt ihre Zurückhaltung gegenüber sozialen Medien auf. Als erstes Ministerium des Landes wird das Sozialministerium auf Facebook aktiv. Ministerin Stefanie Drese (SPD) will in der nächsten Woche einen offiziellen Account unter dem Titel "Sozial MV" eröffnen. Die 40-Jährige, die auch privat bei Facebook aktiv ist, erklärte am Mittwoch, es gehe darum, den Menschen beispielsweise Informationsmaterial oder Veranstaltungshinweise anzubieten. "Wir wollen so noch näher an den Leuten dran sein". Das passe auch zu dem Kümmerer-Image ihres Hauses.

Innenministerium bevorzugt klassische Kommunikationswege

Regierungssprecher Andreas Timm (SPD) teilte auf Anfrage mit, es gebe keine Vorgaben der Landesregierung. Das Sozialministerium sei in Sachen Facebook & Co. frei in seinen Entscheidungen. Allerdings nutzt bisher keines der sieben anderen Ministerien soziale Medien oder Mitteilungskanäle wie Twitter. In einem Leitfaden aus dem Jahr 2013 äußert das Innenministerium Bedenken hinsichtlich offizieller Online-Aktivitäten jenseits der allgemeinen Internetseite. Dort heißt es: "Ist eine Aufgabe auf weniger risikobehaftetem Wege genauso effektiv erfüllbar, sollte die Nutzung sozialer Medien unterbleiben." Bisher folgt keines der sieben anderen Ressorts dem Beispiel des Sozialministeriums, auch die Staatskanzlei von Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) verzichtet auf eine Facebook-Präsenz. Andere Bundesländer wie beispielsweise Brandenburg oder Thüringen sind deutlich aktiver.

Linkspartei: Facebook-Auftritt hilft im wirklichen Leben nicht

Skeptisch zeigt sich der Datenschutzbeauftragte des Landes, Heinz Müller. Facebook sei ein "besonderes Unternehmen", wegen des Umgangs mit Daten müsse dort "größte Vorsicht" an den Tag gelegt werden. "Wir versuchen, jungen Leuten klarzumachen, dass sie in den sozialen Medien mit dem, was sie posten und teilen, vorsichtig sein sollten", sagte Müller. Wenn aber ein großer Teil der Menschen diese Medien nutze, dann könne Politik sich dem nicht komplett verschließen, so der Datenschützer. Die Linksopposition erklärte, Facebook-Auftritte des Ministeriums würden im wirklichen Leben nicht helfen. Die Sozialministerin müsse einfach soziale und gerechte Politik machen, so die Sozialexpertin der Linksfraktion, Jacqueline Bernhardt. Sie ist ebenfalls bei Facebook aktiv.

Einzelne Minister in sozialen Medien unterwegs

Das gilt auch für die meisten Landespolitiker und Minister. Allerdings unterscheiden etliche Regierungsmitglieder wenig zwischen privaten und dienstlichen Mitteilungen. Bildungsministerin Birgit Hesse und Finanzminister Mathias Brodkorb (beide SPD) veröffentlichen auf ihren Accounts auch Pressemitteilungen und andere politische Statements, ohne dass sofort ihre Ministertätigkeit erkennbar ist. Vorbildlich ist dagegen Energie- und Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD): Er verweist schon auf seiner Startseite auf sein Ministeramt. Innenminister Lorenz Caffier ist offenbar als CDU-Landeschef aktiv, jedenfalls verwendet er das Logo der Partei. Ein Hinweis auf seine Ministertätigkeit fehlt ganz, obwohl auch er seine Ministerarbeit in den Mittelpunkt seiner Posts rückt. Caffier ist als einziges Kabinettsmitglied auf dem Kurznachrichtendient Twitter unterwegs, sendet Tweets vor allem von Parteiveranstaltungen. Caffier hat bisher knapp 500 Follower, also Menschen, die seine Mitteilungen empfangen.

Dahlemann nutzt Plattform aktiv

Als aktivster "Facebooker" der Landesregierung gilt der Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD). Die Seite des 28-jährigen Sozialdemokraten haben 7.000 Menschen abonniert. Sein Chef, Ministerpräsident Sellering, kommt mit rund 3.500 auf gerade mal die Hälfte. Nach anfänglichem Schwung ist bei Agrarminister Till Backhaus (SPD) die Facebook-Begeisterung erlahmt, der letzte Eintrag stammt von September 2016, sehr zurückhaltend ist auch Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU). Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) verzichtet als einziges Kabinettsmitglied komplett auf Facebook.

