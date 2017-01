Stand: 30.01.2017 09:30 Uhr

Videoüberwachung am Schweriner Marienplatz?

In Schwerin entscheiden die Stadtvertreter am Nachmittag über eine mögliche Videoüberwachung am innerstädtischen Marienplatz. Nach mehreren gewalttätigen Zwischenfällen wollen Stadt und Polizei mit der Installation von Kameras an Schwerins Nahverkehrsknotenpunkt für mehr Sicherheit sorgen. Erst vor gut zehn Tagen hatte es in der Nähe des Marienplatzes bei einer Schlägerei unter rund 30 Flüchtlingen vier Verletzte gegeben. In einem früheren Fall hatten rechte Schläger gezielt Flüchtlinge angegriffen.

Überwachung zunächst für sechs Monate

Die Kameras sollen nun dafür sorgen, dass die Polizei bei Straftaten schneller reagieren kann. Mittels der Kamerabilder soll es für die Beamten einfacher werden, Kriminelle zu identifizieren. Ein Konzept von Polizei und Stadt sieht vor, die Videoüberwachung in der Innenstadt erst einmal für sechs Monate zu testen.

Mietkosten von etwa 40.000 Euro

Für den Testzeitraum könnte zunächst eine Überwachungsanlage gemietet werden. Die Kosten von voraussichtlich mehr als 40.000 Euro müsste die Stadt tragen. Diese wiederum hofft auf finanzielle Hilfe vom Innenministerium. Überwachen und auswerten sollen die Bilder dann Beamte aus dem Polizeihauptrevier Schwerin.

Weitere Informationen Marienplatz soll videoüberwacht werden Die Schweriner Polizei plant, den Marienplatz in Zukunft mit Kameras zu überwachen. Anlass sind die gewalttätigen Auseindersetzungen der vergangenen Wochen in der Innenstadt. mehr Aufenthaltsverbote gegen Gewalt in der Innenstadt In Schwerin hat die Polizei Aufenthaltsverbote für die zentrale Innenstadt ausgesprochen. In den vergangenen Monaten kam es am Marienplatz wiederholt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. mehr Polizei: Eskalation in Schwerin war inszeniert Die gewalttätige Auseinandersetzung am Freitag im Zentrum von Schwerin zwischen Jugendlichen war offenbar geplant. Laut Polizei hatten sich rechte Schläger im Internet zu der Aktion verabredet. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.01.2017 | 08:00 Uhr