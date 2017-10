Stand: 16.10.2017 12:13 Uhr

Vorbereitungen laufen: Eine Tupolew auf Reisen

In Grünz bei Penkun geht am Montagabend ein ganz besonderes Flugzeug auf seine letzte Reise: Seit mehr als 25 Jahren Jahren steht es im Garten von Familie Baumann. Nun geht das russische Kurzstreckenflugzeug vom Typ Tupolew 134 auf dem Landweg in das Flugplatzmuseum Cottbus. Die Vorbereitungen für den Transport nach Cottbus laufen bereits seit Monaten. Am Vormittag wurden die ersten Flugzeugteile verladen.

Verladung hat begonnen

Ein 130 Tonnen schwerer Kran verlud am Montagvormittag Teile des Leitwerks, eine Tragfläche und das Fahrwerk auf Schwerlasttransporter. Am Abend sollen die Teile nach Cottbus transportiert werden. Schwierig sei das Verladen vor allem beim mehr als 30 Meter langen Rumpf gewesen, erzählt Enrico Peiler vom Flugplatzmuseum Cottbus. Mit einem Team von mehr als zehn Leuten und mit Hilfe eines extra langen Schwerlastkranes soll auch der Rumpf über zum Teil gesperrte Autobahnen auf vier Tiefladern nach Cottbus transportiert werden.

Eine Tupolew im privaten Garten





















Anti-Terrortraining für die Staatssicherheit

Die ehemals russische Passagiermaschine hatte die DDR-Staatssicherheit ab 1984 in der Nähe von Grünz genutzt, um Anti-Terroreinsätze zu trainieren. Nach 1990 holte sie die Gastwirt-Famile Baumann nach Grünz. Die Maschine wurde damals mit Hilfe etlicher Traktoren über Felder gezogen. Das Flugzeug hatte mehr als 20 Jahre im Garten der Baumanns gestanden. Die Familie wollte dort ein Café einrichten, war aber am Widerstand der Behörden gescheitert und hatte die Maschine schließlich aus Altersgründen an das Flugplatzmuseum in Cottbus abgegeben

Ausstellungsstück in Cottbus

Am Montagabend gegen 22 Uhr soll der Konvoi aus Tiefladern über die A 11 in Richtung Cottbus aufbrechen. Dort soll die Tupolew als größtes Austellungsstück wieder aufgebaut und in die Sammlung integriert werden.

