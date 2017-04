Stand: 06.04.2017 07:26 Uhr

Eine Million Euro Schaden nach Hausbrand

Bei einem Brand in Schwarbe bei Altenkirchen auf Rügen ist am Mittwochabend ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei stand am Abend ein Haus mit sechs Ferienwohnungen in Flammen, verletzt wurde niemand.

Großbrand auf Rügen 06.04.2017 07:10 Uhr In Altenkirchen ist ein reetgedecktes Haus in der Nacht komplett bis auf die Grundmauern abgebrannt. Durch starke Rauchentwicklung war der Brand 15 Kilometer entfernt sichtbar.







Mieterin bemerkt Brandgeruch

Am Mittwochnachmittag hat die Mieterin einer der Ferienwohnungen einen Brandgeruch festgestellt und die Feuerwehr verständigt. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, konnten die Frau und fünf weitere Menschen das Haus unverletzt verlassen. Viele Feuerwehren aus dem Umkreis, darunter aus Altenkirchen, Putgarten, Dranske, Sassnitz und Bergen rückten an. Doch das Großaufgebot mit 110 Einsatzkräften konnte nicht mehr verhindern, dass das reetgedeckte Haus vollständig niederbrannte, so die Polizei.

Wind erschwert Löscharbeiten

Kameraden der Feuerwehr berichten in den sozialen Medien davon, dass starker Wind das Feuer immer wieder angefacht hatte. Die Anwohner in Altenkirchen wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Den Angaben der Polizei zufolge war in dem Gebäude auch eine Gaststätte untergebracht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, das Kriminalkommissariat Stralsund untersucht.

