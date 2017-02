Stand: 13.02.2017 07:53 Uhr

E-Mail aus Caffiers Haus sorgt für Diskussionen

In Schwerin sorgt eine offenbar fehlgeleitete E-Mail aus dem Innenministerium für Diskussionen. In der Nachricht hatte sich ein Mitarbeiter beleidigend über einen Bürger aus Wolgast geäußert. Die E-Mail war versehentlich bei dem Mann gelandet. Der ehrenamtliche Organisator einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit Angst und Depressionen hatte Ende Januar im Ministerium hartnäckig für Unterstützung seiner Arbeit geworben. Ein Mitarbeiter Caffiers erarbeitete daraufhin eine Mail, in der er wörtlich schrieb: "Dann fahre ich nach Wolgast und therapiere den kranken Typen auf meine Weise." Der "Nordkurier" hatte am Sonnabend zuerst über den Vorfall berichtet.

Linke: "Arroganz der Macht" im "Elfenbeinturm"

Linksfraktions-Chefin Simone Oldenburg hatte am Sonntag eine persönliche Entschuldigung des Ministers gefordert. Zudem verurteilte Oldenburg die Arbeitsweise des Ministeriums. Bei der Großen Koalition herrsche weiterhin die Arroganz der Macht, so Oldenburg wörtlich. Wer vom Elfenbeinturm aus regiere, der müsse sich über verloren gegangenes Vertrauen nicht wundern.

Caffier: Zwei Entschuldigungen des Mitarbeiters

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) distanzierte sich von der Arbeitsweise seines Mitarbeiters. Eine solche Mail sei nicht zu rechtfertigen. Nach Ministeriumsangaben hat sich der Verfasser des betreffenden Textes inzwischen zwei Mal per E-Mail entschuldigt. Caffier bat den betroffenen Bürger, die Entschuldigung seines Mitarbeiters anzunehmen. Dieser Mitarbeiter sei noch ein junger Mensch und werde aus seinen Fehlern lernen, so Caffier. Eine persönliche Entschuldigung lehnte Caffier ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.02.2017 | 06:00 Uhr