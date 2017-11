Stand: 07.11.2017 09:35 Uhr

Drohne verzögert Start eines Rettungshubschraubers

In Vorpommern ist ein Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung am Wochenende von einer Drohne beim Start behindert worden: Erst nach mehreren Minuten konnte die Maschine zum nächsten Einsatz aufbrechen.

Anzeige gegen Drohnenpiloten

Nach Angaben der Organisation hatte der Rettungshubschrauber "Christoph 47" am Sonnabend in Bandelin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gerade einen Einsatz beendet, als die Leitstelle die Besatzung zu einem weiteren Notfall auf Rügen rief. Allerdings kreiste etwa zehn Meter über den Rotorblättern eine Drohne, sodass der Hubschrauber nicht abheben konnte. Dadurch erreichte der Hubschrauber nach Angaben des Piloten den nächsten Einsatzort um vier Minuten verzögert. Es wurde Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr erstattet, der Drohnenpilot wurde ermittelt.

Andre Helwig: "Das kann tödlich ausgehen" NDR 1 Radio MV - Die Frühaufsteher - 07.11.2017 09:40 Uhr Bei einem Rettungseinsatz hat eine Drohne den Start eines Hubschraubers verzögert. Andre Helwig, Sicherheitsmanager der DRF Luftrettung, zum Beinahe-Unglück in Bandelin bei Greifswald.







Drohnen können schwere Schäden verursachen

Im Notfall zähle jede Minute, dessen sollten sich Drohnennutzer bewusst sein und Luftfahrzeuge weder an- noch überfliegen, so die DRF-Luftrettung. Durch die Sogwirkung der Rotorenblätter könne die Drohne angesaugt werden und zu erheblichen Beschädigungen führen. "Das ist schon am Boden saugefährlich!", sagte Andreas Helwig, Pilot und Sicherheitsmanager der DRF Luftrettung im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Richtig gefährlich wäre es geworden, wenn die Crew die Drohne nicht wahrgenommen hätte und gestartet wäre: "Im schlimmsten Fall kann das zum Absturz des Hubschraubers führen."

Drohnenführerschein wird Pflicht Nordmagazin - 24.10.2017 19:30 Uhr Wegen des deutlichen Anstiegs von Unfällen im Zusammengang mit Drohnen, müssen Interessenten nun eine Prüfung ablegen. Derzeit ist das allerdings nur in Schleswig-Holstein möglich.







