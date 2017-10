Stand: 07.10.2017 14:07 Uhr

"Die Kraft ist aufgebraucht": Aus für Opernale?

Trotz einer positiven Bilanz befürchten die Organisatoren des Musik-Festivals Opernale in Vorpommern nach eigener Aussage ein Aus für ihr Kulturprojekt. Wie die Regisseurin und künstlerische Leiterin der Opernale, Henriette Sehmsdorf, am Sonnabend im Vorwege der letzten Vorstellung in dieser Saison sagte, fehlt langfristig das Geld für das ambitionierte Projekt. "Nach sieben Jahren ist das Kontingent an Bereitschaft, an Möglichkeiten, auch an Kraft aufgebraucht", so Sehmsdorf im Gespräch mit NDR 1 Radio MV.

Stehende Ovationen bei der Premiere

Mit der Dernière des Stücks "Käthe, Alwine und Gudrun" im Greifswalder Dom endet die Saison 2017 für die Macher mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, lobten Zuschauer und Kritiker die Inszenierung weitgehend als gelungen. Mindestens drei der insgesamt 13 Vorstellungen waren ausverkauft. Etwa 100 Gäste kamen im Durchschnitt pro Aufführung. Es gab sogar stehende Ovationen nach der Uraufführung in Neuenkirchen.

Zu wenig Geld trotz Förderpreis

Das Musik-Festival des gleichnamigen Vereins ist seit 2011 jedes Jahr mit verschiedenen Aufführungen in Vorpommern unterwegs. Kunst, Kultur und vor allem die Oper zu den Menschen auf dem Land zu bringen - das ist der Grundgedanke der Opernale, so Sehmsdorf. Erst vor wenigen Wochen erhielt der Opernale-Verein für seine aktuelle Inszenierung 18.000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds. Doch selbst dieses dringend benötigte Geld decke bei weitem nicht alle Kosten, sagte Sehmsdorf.

2018 folgt Sabbat-Jahr, Zukunft bleibt unklar

Das Problem sei die Projekt-Förderung. Nur mit projektbezogenen Geldern könne kein Büro, keine Mitarbeiter bezahlt werden, beklagte die Leiterin. Deshalb lege der ehrenamtliche Opernale-Verein 2018 ein Sabbat-Jahr ein, um sich neu aufzustellen. Was danach kommt, ist noch völlig offen.

