Stand: 05.03.2017 09:28 Uhr

Dänische Skifahrer entdecken das Alpincenter

Das Alpincenter Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird vor allem bei Urlaubern aus Dänemark immer beliebter. In der laufenden Saison kamen etwa zehn Prozent mehr dänische Gäste zum Skifahren nach Westmecklenburg als im Jahr zuvor. Insgesamt zählte das Alpincenter seit Oktober rund 65.000 Pistenbesucher - in etwa so viele wie im Vorjahr.

Draußen Winter macht Lust auf drinnen Skifahren

Auch das Tagungsgeschäft lief gut, sagte Unternehmssprecher Volker Wünsche NDR 1 Radio MV. Die Betreiber der Skihalle hätten sich in diesem Winter allerdings mehr Schnee in Mecklenburg-Vorpommern gewünscht. Das wecke eher die Wintergefühle und die Lust aufs Skifahren, sagte Wünsche.

Weiter werben um dänische Gäste

Auf dem dänischen Markt wollen die Wittenburger auch künftig um Gäste werben. So habe man sich erst vergangene Woche auf einer Messe in Dänemark präsentiert. Zudem gibt es eine enge Zusammenarbeit mit dänischen Reiseveranstaltern. Die Hauptsaison im Alpincenter Wittenburg geht von Oktober bis März. Wenn es in der Skihalle demnächst ruhiger wird, beginnt für die Betreiber in der nahegelegenen Wasserskianlage Zachun das Sommergeschäft.

