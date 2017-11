Stand: 15.11.2017 20:10 Uhr

DDR-Autor Wolfgang Schreyer gestorben

Der DDR-Autor Wolfgang Schreyer ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Wie sein Sohn dem NDR mitteilte, starb Schreyer am Dienstag im Kreise seiner Familie. Zuletzt hatte der in Magdeburg geborene Autor in Ahrenshoop in Mecklenburg-Vorpommern gelebt.

Zahlreiche seiner Werke erreichten sechsstellige Auflagen-Höhe und wurden von der DEFA verfilmt. Unter seinen bekanntesten Werken waren Bücher wie "Eiskalt im Paradies" oder "Der Adjudant". Er war einer der erfolgreichsten Autoren der DDR. 1956 erhielt er den Heinrich-Mann-Preis.

