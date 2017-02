Stand: 21.02.2017 14:14 Uhr

Caffier stützt Kurs des Bundes bei Abschiebungen von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

In dem Streit um den Abschiebestopp von abgelehnten afghanischen Asylbewerbern hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag die Haltung des Bundes gestärkt. Wie Caffier dem NDR sagte, sei das Verfahren zur Rückführung zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmt. Mecklenburg-Vorpommern werde sich nicht dem Beispiel Schleswig-Holsteins anschließen, das einen Abschiebestopp verfügt hatte.

MV schiebt weiter nach Afghanistan ab

Auch andere rot-grün regierte Länder wie Niedersachsen oder Bremen wollen abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan mit Hinweis auf die schwierige Sicherheitslage in ihrem Heimatland vorerst nicht abschieben. Caffier sagte, er könne die Enttäuschung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) "gut verstehen", wenn sich einzelne Bundesländer nicht an gemeinsame Absprachen halten würden.

Caffier: Teile das Landes sind laut Bund sicher

De Maizière hatte erklärt, die Lage in Afghanistan sei zwar kompliziert, Teile des Nordens und der Hauptstadt Kabul seien aber sicher. Dorthin könnten abgelehnte Asylbewerber zurückgeschickt werden. Darauf habe man sich mit den Ländern auch geeinigt. Caffier erklärte, solange es keine andere Bewertung der Sicherheitslage gebe, "werden ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige aus Mecklenburg-Vorpommern in sichere Regionen zurückgeführt, wenn nicht im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dagegen sprechen."

Weitere Informationen Online-Portal informiert Flüchtlinge in MV Flüchtlinge sollen Ämter oder Anlaufstellen schnell online finden können, so das Ziel des Sozialministeriums in Schwerin. Zunächst funktioniert das Portal auf Deutsch, Englisch und Arabisch. mehr

50 ausreisepflichtige Afghanen in MV

Die gleiche Haltung nimmt auch die SPD-Landtagsfraktion ein. Man werde sich an die Bundesgesetze und das geltende Recht halten, hieß es. Nach Angaben des Schweriner Innenministeriums leben in Mecklenburg-Vorpommern zurzeit rund 1.270 Afghanen, die den Ausgang ihres Asylverfahrens abwarten. Gleichzeitig halten sich 175 abgelehnte afghanische Asylbewerber im Land auf, 125 davon hätten eine Duldung, die übrigen knapp 50 seien ausreisepflichtig.

Opposition und Verbände fordern Abschiebestopp

In diesem Jahr und auch im gesamten Vorjahr - so das Ministerium - habe es bisher jedoch keine Abschiebungen aus Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Im Jahr 2016 seien allerdings 32 Afghanen im Rahmen des Dublin-Verfahren in die EU-Einreiseländer zurückgeschickt worden. Linkspartei und Flüchtlingsorganisationen haben mehrfach einen Abschiebestopp gefordert. Die Nordkirche hat den Schritt Schleswig-Holsteins für einen Abschiebestopp begrüßt. Man sei Innenminister Stefan Studt (SPD) "dankbar für seine humanitäre Entscheidung, vorerst keine Flüchtlinge in dieses täglich von blutigem Terror erschütterte Land abzuschieben".

Weitere Informationen mit Video De Maizière kritisiert Abschiebestopp in SH Bundesinnenminister de Maizière hat den von Schleswig-Holstein verhängten Abschiebestopp nach Afghanistan kritisiert. Innenminister Studt hält die Lage in dem Land dagegen für zu gefährlich. mehr mit Video Studt erlässt Abschiebestopp nach Afghanistan Für die kommenden drei Monate schiebt das Land Schleswig-Holstein keine Menschen nach Afghanistan ab. Der Grund ist laut Innenministerium die unklare Sicherheitslage. Es gibt aber eine Ausnahme. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 21.02.2017 | 15:00 Uhr