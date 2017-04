Caffier lehnt Anhörung von Ex-V-Mann ab

Stand: 24.04.2017 17:55 Uhr

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat sich erstmals in die V-Mann-Affäre bei der Landespolizei eingeschaltet. Caffier lehnt einen Auftritt des ehemaligen Polizei-Spitzels im Innenausschuss des Landtags ab. Eine solche Aussage hatte die Linksfraktion ins Spiel gebracht. Der Mann unterliege als ehemaliger V-Mann noch immer einer Verschwiegenheitsverpflichtung, schrieb der Minister in einem Brief an den Innenexperten der Linksfraktion, Peter Ritter. Er könnte durch Aussagen sich und andere in Gefahr bringen, warnte Caffier. Außerdem sei die Glaubwürdigkeit des Betroffenen durch diverse Verurteilungen beschädigt. Deshalb stelle er den "Erkenntnisgewinn einer Anhörung des Strafgegangenen infrage".

Über zehn Jahre als V-Mann für die Polizei tätig?

In der Sache dreht sich alles um eine Frage, ob die Polizei 2003 den damals minderjährigen Schüler aus der Nähe von Rostock entgegen den Vorschriften als V-Mann beschäftigt hat und ob der Jugendliche durch den Einsatz im kriminellen Drogenmillieu frühzeitig auf die schiefe Bahn geraten ist. Seine V-Mann-Tätigkeit endete erst 2014 - nach Jahren unter anderem in der gewaltbereiten Rockerszene in Rostock.

Linksfraktion will sich selbst ein vollständiges Bild machen

Die Linksfraktion kritisiert die Abwehrhaltung des Ministers. Caffier habe offenbar kein Interesse, die Sache aufzuklären, so der Abgeordnete Ritter. Die Abgeordneten müssten allein auf die Version des Ministeriums vertrauen, sie könnten sich kein vollständiges Bild machen - und dazu gehörten auch die Aussagen des Betroffenen. Jetzt müsse der Innenausschuss entschieden, ob er den Mann hören wolle. Der Innenexperte Ritter sagte, es gehe darum, dem Mann zu helfen. Der sei durch seine Spitzel-Tätigkeit für die Polizei möglicherweise schon früh auf die schiefe Bahn geraten. Außerdem müsse die Politik aus dem Vorfall Lehren ziehen. Für die Zukunft sollte verhindert werden, dass Jugendliche in welcher Form auch immer für die Polizei eingespannt würden.

Innenministerium widerspricht Anwalt des Betroffenen

Nach der Darstellung des Anwalts Peter-Michael Diestel ist der Betroffene schon als 15-Jähriger als V-Mann beschäftigt worden. Diestel vertritt den gebürtigen Rostocker. Das Ministerium erklärte dagegen, der Schüler sei seinerzeit von sich aus auf die Polizei zugekommen, um Aussagen im Umfeld zu Drogenermittlungen zu machen. Es habe drei Kontakte mit der Polizei gegeben, einmal sei dabei Geld geflossen. Wie hoch der Betrag war, konnte das Ministerium nicht mitteilen.

Rostocker sitzt mitterweile wegen Betrugs in Haft

Der Betroffene weist die Version des Ministeriums auch per Brief an den Abgeordneten Ritter zurück. Er will den Parlamentariern im Innenausschuss seine Sicht der Dinge erläutern. Er meint, die Polizei hat ihn schon als Schüler "ausgequetscht" und danach einfach im Stich gelassen. In seiner mehr als zehnjährigen Tätigkeit für die Polizei stand er öfter kurz vor der Enttarnung, er wurde als Volljähriger mehrere Male schwer zusammengeschlagen - mit Wissen der Polizei. Seine Mutter erklärte dem NDR, die Polizei habe ihren Sohn gegen ihren Willen als Schüler eingesetzt. Ihr Junge sei emotional missbraucht worden. Der mittlerweile 29-jährige Rostocker sitzt wegen betrügerischer Autogeschäfte seit Herbst 2016 in Haft. Als seine Spitzeltätigkeit in der JVA Bützow aufflog, attackierten ihn Mithäftlinge. Zur eigenen Sicherheit wurde er nach Süddeutschland verlegt. Sein Anwalt verlangt eine Therapie, immerhin sei sein Mandant unter den Augen des Staates in die Kriminalität abgerutscht.

