CDU zieht Strenz aus Europarat ab

Es wird eng für die umstrittene CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz aus Goldberg. Die 50-Jährige mit dem Wahlkreis 13 (Wismar, Parchim und Umgebung) verliert wegen ihrer zweifelhaften Verbindungen in das autokratische Aserbaidschan immer mehr den Rückhalt in den eigenen Reihen. Die Unions-Bundestagsfraktion wird die 50-Jährige nicht wieder für einen Sitz in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats vorschlagen. Das hat eine Sprecherin NDR 1 Radio MV indirekt bestätigt. Sie sagte, die Fraktion gehe davon aus, dass sich Strenz nicht erneut für einen Sitz in der Versammlung bewerben werde. Das heißt mit anderen Worten: Sollte Strenz bei der im Januar anstehenden Wahl der 18-köpfigen deutschen Delegation erneut kandidieren wollen, muss sie sicher damit rechnen, bei der Abstimmung durchzufallen.

Unionsfraktion geht deutlich auf Distanz

Mit der Rückzugs-Aufforderung an Strenz geht die Unionsfraktion deutlich auf Distanz zu der Abgeordneten. Noch vor drei Wochen erklärte die Fraktion, man wolle zunächst eine Korruptions-Untersuchung des Europarats selbst abwarten und dann entscheiden, ob Strenz erneut vorgeschlagen werden könne. Jetzt aber ist die Geduld der Bundestags-CDU um Fraktionschef Volker Kauder offenbar aufgebraucht - Strenz wird die rote Karte gezeigt. Das geht in der Union eigentlich nur mit Wissen und dem Okay von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Merkel hatte am Tag der Veröffentlichung von Strenz´ "Aserbaidschan-Cennection" kurz vor der Bundestagswahl noch einen gemeinsamen Wahlkampf-Auftritt in Wismar absolviert. Die Kanzlerin soll seinerzeit wenig amüsiert gewesen sein.

Korruptionsvorwürfe im Raum

Strenz steht seit Wochen wegen fragwürdiger Zahlungen der Line-M-Trade GmbH aus Nürnberg in der Kritik. Das Unternehmen hat Geld aus Aserbaidschan erhalten. Es wurden Korruptionsvorwürfe gegen Strenz laut, vor allem, weil sie als Wahlbeobachterin des Europarats dem autokratischen Regime in Baku wiederholt eine Art Persilschein ausstellte und gute Noten gab - und das trotz diverser Menschenrechtsverstöße. Außerdem soll die Parlamentarierin ihre Geschäftsinteressen regelwidrig vor dem Europarat verborgen haben.

Strenz bestreitet Vorwürfe

Strenz hat die Vorwürfe auf ihrer Facebook-Seite bestritten. Das Geld - bis zu 30.000 Euro für drei Monate - habe sie aufgrund von Beratungsleistungen erhalten. Eine Verbindung der Line-M-Trade nach Aserbaidschan sei ihr nicht bekannt. Diese Angabe gilt wegen der offenkündigen Nähe der Firma nach Baku als wenig glaubwürdig. Ihrem Hauptkritiker - dem SPD-Bundestagsabgeordneten Frank Schwabe - hat sie mit juristischen Schritten gedroht. Strenz ist seit Anfang 2010 Mitglied der Parlamentarischen Versammlung. Die Abgeordnete reagiert weiter nicht auf Anfragen. Sie ist krankgeschreiben und fehlte deshalb auch bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags in der vergangenen Woche.

