CDU rollt Merkel in Stralsund den Teppich aus von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Es soll der Tag von Angela Merkel werden: Die Kanzlerin und CDU-Bundesvorsitzende will sich am Sonnabend in Stralsund zur Spitzenkandidatin der Landes-CDU für die Bundestagswahl wählen lassen. Am Ende zählt dann das Ergebnis. Vor vier Jahren bekam Merkel noch volle 100 Prozent. Ganz so einstimmig wird es dieses Mal wohl nicht laufen. Merkel muss auch in ihrem Heimatverband mit Nein-Stimmen der 150 Delegierten rechnen. Bei Einigen sitzt die Abneigung gegen ihre Flüchtlingspolitik noch tief, obwohl die CDU inzwischen auf einen harten Kurs in der Asylpolitik eingeschwenkt ist.

Merkel-Reaktion auf Umfrage-Hoch für SPD?

Merkel kann sich ihrer Sache im Nordosten dennoch sicher sein. Bei ihrer Nominierung zur Direktkandidatin in ihrem Wahlkreis in Vorpommern bekam die 62-Jährige Ende Januar knapp 96 Prozent Zustimmung. Mit einem ähnlichen Ergebnis wird in Stralsund gerechnet. Die Delegierten warten außerdem mit Spannung auf eine Reaktion "ihrer" Kanzlerin auf die jüngsten Umfragewerte der SPD und ihres Kanzler-Kandidaten Martin Schulz. Die Sozialdemokraten haben die Union erstmals seit Jahren überholt.

Kokert: SPD zerredet eigene Erfolge

Der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Vincent Kokert, ist bereits auf Distanz zu den SPD-Forderungen nach Änderungen der Hartz-IV-Regelungen gegangen. Die Agenda 2010 sei die Grundlage für Deutschlands wirtschaftlichen Erfolg. Er könne nicht verstehen, dass die SPD ihre eigenen Erfolge zerrede, sagte Kokert. Wenn überhaupt, wird sich Merkel wohl so deutlich nicht äußern. Die Basis weiß, was sie von der "Chefin" zu erwarten hat: meist nüchterne Vorträge über Erfolge und Ziele ihrer Bundesregierung, immer moderat im Ton. Merkel wird wohl auch in Stralsund nicht in den Wahlkampfmodus umschalten.

Kampfkandidaturen um Listenplätze erwartet

Beim Parteitag gilt als sicher, dass hinter Merkel der Haushaltsexperte der Union, Eckhardt Rehberg, auf Platz 2 der Liste gewählt wird. Der 63-Jährige gilt als Vollprofi und "political animal", der es längst in die vordere Reihe gebracht hat. Hinter Rehberg kündigen sich Kampfkandidaturen an. Spannend wird dabei das Abschneiden des Neulings Philipp Amthor sein. Der 24-Jährige Jurastudent aus Greifswald drängt auf die sicheren Listenplätze. Sein Wahlkreis in Vorpommern-Greifswald - eigentlich eine CDU-Hochburg - gilt nach den Wahlerfolgen der AfD als nicht mehr sicher.

Amthor, der als einer der Hauptakteure des konservativen Kreises in der CDU auftritt, könnte schon seinem Parteifreund Dietrich Monstadt den Listenplatz 3 streitig machen. Auch Monstadt muss um seinen Wiedereinzug in den Bundestag fürchten. Er hat dieses Mal eine schwere Gegnerin. In seinem Wahlkreis in Westmecklenburg tritt Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) an. Bei der Wahl 2013 holte die Union im Nordosten 41,5 Prozent der Zweitstimmen und gewann alle sechs Wahlkreise direkt.

