CDU-Vorsitz: Kokert steht bereit

Er wird es machen, will es bisher aber nicht laut verkünden: CDU-Fraktionschef Vincent Kokert steht als Nachfolger für den scheidenden CDU-Landesvorsitzenden Lorenz Caffier bereit. Kokert erklärte in Schwerin mit Blick auf die Kandidatensuche: "Dort, wo ich meinen Beitrag leisten kann, werde ich das gerne tun." Das wird zwar nicht als offizielle Ankündigung einer Kandidatur gewertet, aber zumindest als eine Erklärung, dafür bereit zu stehen.

Keine weiteren Kandidaten in Sicht

Am vergangenen Freitag hatte der CDU-Landesvorstand in Güstrow die Weichen für die Nachfolge gestellt. Anfang April wollen die Christdemokraten bei einem Parteitag in Grimmen einen neuen Landes-Parteichef wählen - unten den Augen der CDU-Bundesvorsitzenden, Kanzlerin Angela Merkel. Jetzt sollen erst einmal die acht Kreisverbände Vorschläge für mögliche Kandidaten machen. Andere außer Kokert allerdings sind bisher nicht in Sicht - nicht aus der Riege der 16 Landtagsabgeordneten, der Kreisvorsitzenden oder der führenden Kommunalpolitiker.

Kokert will "selbstbewusste Fraktion"

Es läuft alles auf Kokert hinaus. Der 38-Jährige gilt als unkonventioell und als einer, der zu allen in der Partei einen Zugang hat - auch zum konservativen Kreis, der vor allem das traditionelle Familienbild predigt. Dabei vertritt Kokert eher pragmatische Ansichten. Er ist kein Politiker für ideologische Grabenkämpfe. In der Vergangenheit hatte er sich beispielsweise als einer der ersten für schwarz-grüne Bündnisse ausgesprochen - auch wenn die im Land mittlerweile in weite Ferne gerückt sind. Außerdem kündigte Kokert eine "selbstbewusste Fraktion" an, die nicht alles, was die eigene Landesregierung vorhabe, einfach schlucken werde.

Keine offizielle Anmeldung

Der 38-Jährige Kokert, der im ehrenamtlichen Nebenjob noch Generalsekretär der Landespartei ist, will in der Kandidatenfrage nicht einfach lospoltern und den Vorsitze "per orde de Mufti" - wie er sagt - an sich reißen. Kokert will Rücksicht auf die Basis und ihre Befindlichkeiten nehmen. Viel zu oft sei "von oben" angesagt worden, wie es zu laufen habe, meint er. Auch deshalb hat er sich bei der Landesvorstandssitzung am vergangenen Freitag zurückgehalten. Eine offizielle Anmeldung der Kandidatur erfolgte jedenfalls nicht.

Kritik für Caffier von der Basis

Kokert ist auch der Wunschkandidat von Lorenz Caffier. Der bisherige Vorsitzende und Spitzenkandidat hatte nach dem Debakel bei der Landtagswahl seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. Caffier reagierte damit auch auf Kritik der Basis, die ihn für das schlechte Abschneiden verantwortlich machte. Die CDU kam nur noch auf 19 Prozent. Caffier will sich auf den Posten des Innenministers konzentrieren.

Spitzenkandidatur 2021?

Beim Parteitag am 8. April soll dann die Staffelübergabe erfolgen - zwei Tage nach Kokerts 39. Geburtstag. Er weiß, was dann folgt: die Frage der Spitzenkandidatur für die Wahl 2021. Kokert wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als sich dann in die Pflicht nehmen zu lassen - als Ministerpräsidenten-Kandidat.

