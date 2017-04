Stand: 08.04.2017 13:34 Uhr

CDU-Landesparteitag: Caffier verabschiedet sich

Auf dem Landesparteitag der CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat sich Innenminister Lorenz Caffier als Parteichef verabschiedet. Vor den rund 150 Delegierten in Grimmen sagte Caffier am Vormittag, die CDU müsse wieder kampagnenfähig werden, deshalb sei ein Generationswechsel nötig. Sein Rückzug aus der Parteispitze sei aber kein Rückzug aus der CDU. Als Innenminister habe er weiter genug zu tun.

Caffier: CDU braucht wieder ein Gewinner-Thema

Der 62-jährige Innenminister zieht damit auch die Konsequenzen aus der verheerenden Niederlage bei der Landtagswahl im vergangenen September. Mit ihm als Spitzenkandidaten landete die CDU im Heimatverband von Kanzlerin Angela Merkel bei mageren 19 Prozent und damit erstmals bei einer Landtagswahl hinter der rechtspopulistischen AfD. Caffier sagte, die CDU brauche wieder ein Gewinner-Thema, es könne nicht sein, dass sich die CDU im Maschinenraum der Regierung die Finger schmutzig mache, und die SPD Kita-Millionen verteile.

Kokert will Grundsatzprogramm zur Zukunft des Bundeslandes

Generalsekretär Vincent Kokert bewirbt sich auf dem Parteitag um das Amt des CDU-Landesvorsitzenden. Sein Ziel als Parteichef: der Landes-CDU erstmals nach 27 Jahren ein Grundsatzprogramm zu geben. Darin soll das Thema "Zukunft" die zentrale Rolle spielen. "Deshalb würde ich gerne auch viele Menschen dazu einladen, über die Zukunft von Mecklenburg-Vorpommern zu diskutieren. Wo sehen wir dieses Bundesland in den nächsten 20 Jahren, wo stehen wir im Kanon der Bundesländer?" Welche Antworten Kokert darauf gibt, das ist noch offen. Eine Personalie hat der 39-Jährige bereits entschieden: Neuer Generalsekretär der Landes-CDU wird auf seinen Vorschlag der Landtagsabgeordnete und Wirtschaftsexperte Wolfgang Waldmüller.

Politik näher zur Basis

Kokert hat sich außerdem vorgenommen, die 5.200 CDU-Mitglieder im Nordosten stärker einzubinden, mehr mit ihnen über die Entscheidungen in Schwerin und Berlin zu diskutieren. In den vergangenen Wochen hat er das bereits gemacht: Kokert legte eine Ochsentour durch alle Kreisverbände hin - zuletzt am Mittwoch in Stralsund. Nicht immer waren das angenehme Termine. Einige an der Basis hadern weiter mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und schmieren das der Landespolitik auf's Butterbrot.

Kokert als künftiger Spitzenkandidat

Klar ist auch, als Nummer 1 läuft in vier Jahren alles auf Kokert als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl hinaus - als Herausforder des dann amtierenden Ministerpräsidenten von der SPD. Kokert will davon noch nichts wissen. Erst einmal müsse die Bundestagswahl organisiert werden, dann ist 2019 die Europa- und Kommunalwahl. Er wolle jetzt den Schwung vor diesen Wahlen nutzen.

