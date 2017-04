Stand: 07.04.2017 16:52 Uhr

CDU: Kokert will Caffier als Nummer 1 beerben von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Er hat sich lange geziert und erst am vergangenen Montag - drei Tage vor seinem 39. Geburtstag - ganz offiziell verkündet, dass er kandidieren wird. Vincent Kokert, CDU-Fraktionschef im Landtag in Schwerin, will am Sonnabend in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) neuer Vorsitzender der Union in Mecklenburg-Vorpommern werden. Seine Wahl gilt als sicher, ein Gegenkandidat ist nicht in Sicht. Von einem Generationswechsel ist die Rede, denn der Neustrelitzer löst seinen politischen Ziehvater ab. Lorenz Caffier tritt nach knapp acht Jahren als Landesvorsitzender nicht mehr an.

Wahlergebnis "noch immer nicht richtig verdaut"

Der 62-jährige Innenminister zieht damit auch die Konsequenzen aus der verheerenden Niederlage bei der Landtagswahl im vergangenen September. Mit ihm als Spitzenkandidaten landete die CDU im Heimatverband von Kanzlerin Angela Merkel bei mageren 19 Prozent und damit erstmals bei einer Landtagswahl hinter der rechtspopulistischen AfD. Ein Ergebnis, so heißt es aus der CDU, "das wir immer noch nicht richtig verdaut haben".

Abgang mit Wehmut, Freude auf Neuanfang

Caffier wird seine letzte Rede als Parteichef halten und beim nächsten Mal nicht mehr vorn im Podium sitzen. Er sagt, er gehe ohne Wehmut, und er ziehe sich ja nicht zurück. Als Innenminister habe er "genügend Baustellen zu bedienen", politische Funktionen seien außerdem "immer welche auf Zeit" und man sollte sich darin nicht verlieben. Das klingt nüchtern, aber wenn Caffier unter den Augen der Kanzlerin in Grimmen sein Abschiedsgeschenk bekommt, dann wird er sich womöglich doch die ein oder andere Träne verkneifen müssen. Der Chef der Jungen Union, der Landtagsabgeordnete Franz-Robert Liskow, sagt, er sehe Caffiers Abgang mit einem "weinenden und einem lachenden Auge". Caffier habe viel getan, aber jetzt freue er sich auf einen "Neuanfang".

Eine "echte" Volkspartei für Konservative und Moderne

Die CDU müsse zeigen, so Liskow, dass sie eine echte Volkspartei ist - mit allen Strömungen, auch der konservativen. Auf die Konservativen muss auch die neue Nummer 1 Rücksicht nehmen. Es gilt als sicher, dass einer von Kokerts drei Stellvertretern der Vorkämpfer des konservativen Kreises, der Stralsunder Staatsanwalt Sascha Ott, wird. Ott steht vor allem für das klassische Familienbild, für eine CDU, die näher an Helmut Kohl oder Konrad Adenauer als an Angela Merkel ist. Damit kann Kokert eigentlich nicht viel anfangen, er steht eher für eine moderne Union.

Kokert will Grundsatzprogramm zur Zukunft des Bundeslandes

Sein Ziel als Parteichef: der Landes-CDU erstmals nach 27 Jahren ein Grundsatzprogramm zu geben. Darin soll das Thema "Zukunft" die zentrale Rolle spielen. "Deshalb würde ich gerne auch viele Menschen dazu einladen, über die Zukunft von Mecklenburg-Vorpommern zu diskutieren. Wo sehen wir dieses Bundesland in den nächsten 20 Jahren, wo stehen wir im Kanon der Bundesländer?" Welche Antworten Kokert darauf gibt, das ist noch offen. Die neue Nummer 1 wird irgendwann "liefern" müssen - spätestens im angekündigten Grundsatzprogramm.

Politik näher zur Basis

Kokert hat sich außerdem vorgenommen, die 5.200 CDU-Mitglieder im Nordosten stärker einzubinden, mehr mit ihnen über die Entscheidungen in Schwerin und Berlin zu diskutieren. In den vergangenen Wochen hat er das bereits gemacht: Kokert legte eine Ochsentour durch alle Kreisverbände hin - zuletzt am Mittwoch in Stralsund. Nicht immer waren das angenehme Termine. Einige an der Basis hadern weiter mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und schmieren das der Landespolitik auf's Butterbrot.

Wie groß ist der Rückhalt?

Trotzdem: Kokert dürfte nicht zuletzt wegen seiner "Kreis-Bereisungen" den Rückhalt bei den 150 Delegierten haben. Ein Ergebnis von 90 Prozent plus X scheint nicht unwahrscheinlich. Außerdem ist Kokert trotz seiner 39 Jahre schon ein "alter Hase". Im Alter von 19 trat er in die CDU ein, war lange Chef der Jungen Union und wurde als 24-Jähriger bereits Landtagsabgeordneter und bald auch Generalsekretär. Der Vater von vier Kindern kennt den Politikbetrieb, als Fraktionschef ist er gelegentlich wichtiger als ein Minister. Klar ist auch, als Nummer 1 läuft in vier Jahren alles auf ihn als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl hinaus - als Herausforder des dann amtierenden Ministerpräsidenten von der SPD.

Franz-Robert Liskow sagt: "Ohne Frage ist es natürlich, dass der Parteivorsitzende - wie in der Vergangenheit auch - den ersten Zugriff hat." Kokert will davon noch nichts wissen. Erst einmal müsse die Bundestagswahl organisiert werden, dann 2019 die Europa- und Kommunalwahl. Er wolle jetzt den Schwung vor diesen Wahlen nutzen. Darauf, meint Kokert, habe er "richtig Lust".

