Bußgeld-Bilanz: 801.000 Euro für gute Zwecke

In Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr 801.000 Euro aus Geldbußen für Straftäter an gemeinnützige Vereine geflossen. Wie Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Sonntag mitteilte, gehen jedes Jahr etwa zwei Drittel der Einnahmen durch Geldbußen an Vereine, die im Dienste der Allgemeinheit tätig sind. Der Rest gehe in die Staatskasse.

Auswahl der Empfänger soll Sühnecharakter betonen

Das Verbrechen spiele bei der Auswahl des jeweiligen Vereins meist eine wichtige Rolle, um den Sühnecharakter zu verdeutlichen, hieß es aus dem Schweriner Justizministerium. Im vergangenen Jahr seien so auch mehrere Opferhilfevereine bedacht worden, so Hoffmeister. Wichtig sei aber eine große Vielfalt. So sei Geld auch an Vereine gegangen, die krebskranke Kinder unterstützen. Diese breite Palette zeige, dass von den Gerichten und Staatsanwaltschaften jeder Einzelfall verantwortungsbewusst abgewogen werde, betonte Hoffmeister.

Einnahmen aus Bußgeldern schwanken stark

Die Einnahmen der Staatskasse schwankten in den vergangenen zehn Jahren in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 200.000 und 1,9 Millionen Euro. In den drei Jahren zuvor waren es jeweils mehr als 900.000 Euro. Bundesweit fließen solchen Vereinen auf diese Weise alljährlich rund 100 Millionen Euro zu. Beim Oberlandesgericht Rostock gibt es laut Justizministerium eine Liste gemeinnütziger Einrichtungen im Land, die für Zuwendungen in Frage kommen. Diese Liste werde jährlich zum 1. Mai aktualisiert.

