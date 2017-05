Stand: 08.05.2017 12:49 Uhr

Bundesweit niedrigste Einkommen in MV

Die Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns haben durchschnittlich 17.700 Euro an Einkommen pro Jahr zur Verfügung. Mit diesem Wert haben die Einwohner im Nordosten weiterhin das niedrigste verfügbare Einkommen bundesweit. Das haben Erhebungen des Statistischen Amtes für das Jahr 2015 ergeben.

Videos 29:02 min Zu stolz für die Stütze DIE REPORTAGE Weil sie sich gedemütigt fühlen, hungern manche lieber, als noch einmal zum Amt zu gehen. So auch der 13-jährige Kamille und seine Mutter. Beide leben von 113 Euro im Monat. Video (29:02 min)

Nur minimale Annäherungen an den Bundesschnitt

Damit erreichen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern nur 82 Prozent des im Bundesschnitt verfügbaren Jahreseinkommens von mehr als 21.500 Euro. Die Angleichung an den bundesweiten Wert ist nur minimal vorangekommen: Ein Jahr zuvor waren es 81,9 Prozent gewesen. Am meisten Geld zur Verfügung haben die Bürger in Hamburg: Dort liegt das verfügbare Durchschnittseinkommen bei 23.862 Euro, auch in Bayern und Baden-Württemberg liegt es deutlich über über 23.500 Euro.

Seit 2009 am unteren Ende der Statistik

Mecklenburg-Vorpommern ist seit 2009 das Schlusslicht beim verfügbaren Einkommen. Damals überholte Sachsen-Anhalt den Nordosten. Mit dem verfügbaren Einkommen bezeichnen Statistiker den Teil des Verdienstes oder der Rente, der für den Konsum oder auch fürs Sparen genutzt werden kann. Nicht nur Nettolöhne und -gehälter, sondern auch Renten, Pensionen und Sozialleistungen, fließen in die Berechnung mit ein.

