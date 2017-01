Bundestagswahl: SPD mit Kampfansage an CDU

Stand: 02.01.2017 17:18 Uhr

Im September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Der genaue Termin steht zwar noch nicht fest - wahrscheinlich wird es der 17. oder 24. September -, aber die Parteien in Mecklenburg-Vorpommern laufen sich schon warm. In den nächsten Wochen nominieren sie ihre Kandidaten. Von der Landes-SPD kommt dabei eine Kampfansage in Richtung Union. Denn die Sozialdemokraten wollen der CDU den ersten Rang streitig machen. "Das muss anders werden", sagt der SPD-Landesvorsitzende, Ministerpräsident Erwin Sellering, mit Blick auf die Vormachtstellung der Union.

SPD-Wahlkampf mit Promi-Faktor

Denn anders als bei den Landtagswahlen zieht die SPD bei den Wahlen auf Bundesebene stets den Kürzeren: Gut 42 Prozent wählten 2013 die CDU, dagegen kam die SPD im Land auf magere 17,8 Prozent und landete damit noch hinter der Linken (21,5 Prozent) nur auf dem dritten Platz. Von 13 Bundestagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern stellt die CDU immerhin sechs, die SPD dagegen nur drei. Er sei "optimistisch und zuversichtlich", dass das besser wird, meint der Regierungschef. Sellering setzt auf den Promi-Faktor: Sein politisches Ziehkind, Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig - Vize-SPD-Vorsitzende im Bund und im Land - soll die Nordost-Sozialdemokraten in den Wahlkampf führen. Die 42-Jährige tritt im Südwesten des Landes, im Wahlkreis 12, an. Der hat den Bandwurm-Namen "Schwerin - Ludwigslust-Parchim I - Nordwestmecklenburg I".

"Hervorragendes Zugpferd" gegen die Kanzlerin

Sellering will im Wahlkampf sozialdemokratische Politik voranstellen, "damit es im sozialen Bereich besser wird". Bundeskanzlerin Angela Merkel sei schlagbar, meint der Regierungschef. Schwesig werde dabei im Land "eine herausragende Rolle spielen und in diesem Bundestagswahlkampf das Gesicht der SPD sein". Bei der Anerkennung, die Schwesig genieße, sieht Sellering in der Ministerin ein "hervorragendes Zugpferd". Schwesig soll in knapp drei Wochen in Schwerin für ihren Wahlkreis nominiert werden, der bisher an den CDU-Abgeordneten und Rechtsanwalt Dietrich Monstadt ging. Im Mai dann wird sie offiziell zur Spitzenkandidatin im Land gekürt.

CDU setzt auf ihre "Nummer Eins"

Die CDU registriert diese Kampfansage betont gelassen. Der Chef der CDU-Landesgruppe im Bundestag, der Vize-Landesvorsitzende Eckhardt Rehberg, sagt, die Wähler würden honorieren, dass die CDU viel für das Land getan habe - vom Straßenbau, über Forschungsförderung bis hin zu den digitalen Netzen. "Da hat weder Frau Schwesig noch die SPD viel zu bieten", so Rehberg. Die Spitzenkandidatin der Union im Bund und im Land sei die Bundeskanzlerin. "Dieser Wettkampf wird mit Längen an die Union gehen", sagt Rehberg. Merkel soll am 28. Januar in Grimmen zur Wahlkreis-Kandidatin bestimmt werden. Am 25. Februar will die Landespartei ihre Bundesvorsitzende auf einem Listen-Parteitag als Nummer Eins nominieren. Voraussichtlich passiert das in Stralsund direkt in ihrem Wahlkreis, den sie seit 1990 immer gewonnen hat.

AfD sucht noch Anti-Merkel-Kandidaten

Spannend wird sein, wen die AfD gegen Merkel aufstellt. Die Kanzlerin haben sie bei der Alternative zu einem regelrechten Hassobjekt auserkoren. Parteichef Leif-Erik Holm lässt offen, wer den oder die Anti-Merkel gibt: "Das Kaninchen haben wir noch nicht aus dem Hut gezaubert, da arbeiten wird noch dran." Es wird wohl aber kein bekannter Name sein, den die AfD da aufbietet. Führende Landtagsabgeordnete wie Holm oder Ex-Parteichef Matthias Manthei fühlen sich im Landtag wohl und haben keine bundespolitischen Ambitionen. Es läuft deshalb alles auf eine regionale AfD-Personalie hinaus.

Zu den Wahlchancen seiner Partei gibt sich Holm optimistisch, alles sei im Fluss, meint er. Eine Marke von 20 Prozent sei möglich. Ein ähnliches Ergebnis hatte die AfD bei der Landtagswahl geholt. Und insgeheim spekuliert die AfD auch auf ein Direktmandat in ihrer Hochburg in Vorpommern - im Wahlkreis 16, das ist der Bezirk mit Usedom und Wolgast, Anklam und Pasewalk. Bisher ging der an die CDU, aber die Landtagswahl hat gezeigt, dass die Union in Vorpommern Federn lassen musste. Hier holte die AfD gleich drei Direktmandate. Die CDU wagt möglicherweise ein Experiment und schickt einen politischen Newcomer ins Feld, den 24-jährigen Jurastudenten Philipp Amthor. Er ist Chef der Jungen Union in Vorpommern-Greifswald - und ein bekennender Konservativer.

Linke setzt auf Fraktionschef

Wie SPD und CDU setzt auch die Linke auf bundespolitische Prominenz: Ihr Fraktionschef Dietmar Bartsch soll die Landesliste anführen und in Rostock wieder ein Direktmandat für seine Partei holen. Dass dieser Sitz 2014 an den Unionsabgeordneten Peter Stein ging, betrachten sie bei der Linken als "Ausrutscher". Bartsch soll in knapp zwei Wochen in der Hansestadt nominiert werden. Am 18. März bestimmt die Linke dann in Gägelow bei Wismar auch die Landesliste. Es gilt als sicher, dass hinter Bartsch die bisherigen Abgeordneten Heidrun Bluhm und Kerstin Kassner folgen.

Wer auch immer dann aus Mecklenburg-Vorpommern in den Bundestag zieht, nach Bremen und dem Saarland machen sie nur einen kleinen Teil der Parlamentarier aus: Von bundesweit 298 Wahlkreisen hat Mecklenburg-Vorpommern gerade einmal sechs. 630 Abgeordnete sitzen im Parlament, 13 davon sind aus dem Nordosten. Das ist ein Anteil von rund zwei Prozent.

