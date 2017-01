Stand: 17.01.2017 10:41 Uhr

Bundestagswahl: Holm fordert Merkel heraus

AfD-Landeschef Leif-Erik Holm zieht es in die Bundespolitik. Wie Holm am Dienstag in Stralsund ankündigte, werde er bei der Bundestagswahl im Herbst als Direktkandidat im Wahlkreis von Angela Merkel (CDU) antreten. Dies sei eine schwierige und reizvolle Aufgabe, so Holm.

"Angela Merkel politisch vertreiben"

Holm kritisierte Merkels politischen Kurs - insbesondere in der Flüchtlingspolitik. "Deswegen wollen wir Angela Merkel hier aus Mecklenburg-Vorpommern aus ihrem Wahlkreis politisch vertreiben", sagte Holm. Angesichts guter AfD-Ergebnisse bei der Landtagswahl im September 2016 sieht Holm Chancen, in Vorpommern auch bei der Bundestagswahl Direktmandate erringen zu können.

Im Dezember wollte Holm noch in MV bleiben

Noch Ende Dezember hatte Holm erklärt, im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns bleiben zu wollen. Dafür sei er schließlich gewählt worden. "Die Bürger haben uns nicht hier 'reingewählt, um nach einem Jahr wieder von der Fahne zu flüchten", sagte Holm seinerzeit dem NDR.

Merkel zuletzt mit 56,2 Prozent der Erststimmen

Merkel hatte bei allen Bundestagswahlen seit 1990 das Direktmandat in dem vorpommerschen Wahlkreis errungen. Bei der vergangenen Bundestagswahl kam sie auf 56,2 Prozent der Erststimmen. Zum Vergleich: Holm bekam bei seiner Direktkandidatur in seinem Heimatwahlkreis Nordwestmecklenburg II 23,1 Prozent.Am Sonntag entscheidet die Partei über Holms Kandidatur.

