Bundespräsident Steinmeier zu Besuch im Nordosten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag zu seinem Antrittsbesuch nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Auf seiner ersten Station in Schwerin traf er sich unter anderem mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Gemeinsam mit ihrem Mann empfing sie den Bundespräsidenten und dessen Frau vor der Schweriner Staatskanzlei - musikalisch begleitet durch das Polizei-Orchester.

MV ist Steinmeiers sechste Station

Dort traf Steinmeier dann mit den Mitgliedern der Landesregierung zusammen. Anschließend stand ein Gespräch mit dem Kinder- und Jugendrat im Rathaus auf dem Programm. Mecklenburg-Vorpommern ist das sechste Bundesland, dem er seit der Amtsübernahme Mitte März seine offizielle Aufwartung macht. Dabei stehen Stationen in beiden Landesteilen auf dem Besuchsprogramm.

Stippvisite beim Leibniz-Institut für Ostseeforschung

Am Nachmittag informierte sich der Bundespräsident auf der Tamsen-Werft in Rostock über Industriearbeitsplätze im strukturschwachen Nordosten. Steinmeier lobte die Arbeit der Werft und der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Er habe das Auf und Ab des Schiffbaus an der deutschen Küste seit den frühen 1990er-Jahren miterlebt und freue sich, dass es auf der Tamsen-Werft wieder aufwärts gehe. Er sei zudem froh, ein paar von den Schiffen zu sehen, auf denen Ehrenamtliche ihren Dienst tun. Steinmeier, der Schirmherr der DGzRS ist, zeigte sich beeindruckt, dass die DGzRS bei jedem Wetter freiwillig auf See fährt, um Menschen zu retten.

Mit einem Boot der Seenotretter ging es dann nach Warnemünde. Im Leibniz-Institut für Ostseeforschung stand ein Gespräch zu Frauen in Führungspositionen auf dem Programm. Am Abend nahm der Präsident an der Verleihung des ersten Ehrenamtspreises Mecklenburg-Vorpommerns teil. Den von der Ehrenamtsstiftung MV vergebenen Preis bekamen Vereine aus Demmin, Sassnitz, Ludwigslust und Groß Schwiesow bei Güstrow. Die vier Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld von insgesamt 12.000 Euro dotiert.

Treffen mit Unternehmern in Vorpommern

Am Mittwochvormittag stehen für Steinmeier dann noch Termine in Vorpommern an - in Eggesin und in Ueckermünde. Ministerpräsidentin Schwesig ist erneut mit dabei, auch Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) begleitet das Staatsoberhaupt. Schwesig hat auch die Gästeliste für den Schlusspunkt der Antrittsvisite bestimmt: Im Hotel Pommernyacht ist ein Mittagessen mit Unternehmern geplant.

