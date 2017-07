Stand: 18.07.2017 12:08 Uhr

Bundespräsident Steinmeier startet MV-Antrittsbesuch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute zum Antrittsbesuch in Schwerin. Dort traf er sich unter anderem mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Gemeinsam mit ihrem Mann empfing sie den Bundespräsidenten und dessen Frau vor der Schweriner Staatskanzlei - musikalisch begleitet durch das Polizei-Orchester.

MV ist Steinmeiers sechste Station

Dort traf Steinmeier dann mit den Mitgliedern der Landesregierung zusammen. Anschließend stand ein Gespräch mit dem Kinder- und Jugendrat im Rathaus auf dem Programm. Mecklenburg-Vorpommern ist das sechste Bundesland, dem er seit der Amtsübernahme Mitte März seine offizielle Aufwartung macht. Dabei stehen Stationen in beiden Landesteilen auf dem Besuchsprogramm.

Stippvisite beim Leibniz-Institut für Ostseeforschung

Am Nachmittag informiert sich der Bundespräsident auf der Tamsen-Werft in Rostock über Industriearbeitsplätze im strukturschwachen Nordosten. Mit einem Boot der Seenotretter geht es dann nach Warnemünde. Im Leibniz-Institut für Ostseeforschung steht ein Gespräch zu Frauen in Führungspositionen auf dem Programm. Abends hält Steinmeier beim Sommerfest der Ehrenamtsstiftung vor rund 300 Gästen eine Rede. Regierungschefin Schwesig übergibt dabei die Engagement-Preise der Stiftung, die maßgeblich aus Landesmitteln finanziert wird. Die vier Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld von insgesamt 12.000 Euro dotiert.

Treffen mit Unternehmern in Vorpommern

Am Mittwochvormittag stehen für Steinmeier dann noch Termine in Vorpommern an - in Eggesin und in Ueckermünde. Ministerpräsidentin Schwesig ist erneut mit dabei, auch Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) begleitet das Staatsoberhaupt. Schwesig hat auch die Gästeliste für den Schlusspunkt der Antrittsvisite bestimmt: Im Hotel Pommernyacht ist ein Mittagessen mit Unternehmern geplant.

