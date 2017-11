Brüdgam und Koplin neue Linken-Doppelspitze

Stand: 18.11.2017 15:53 Uhr

So viel Fantasie hatte selbst die Linke in Neubrandenburg nicht: Sie ließ Horst Krumpen bei der Wahl zum Landesvorsitzenden durchfallen. Einen Ex-Bundeswehr-Offizier, geboren im westdeutschen Rheinland, lange Mitglied ausgerechnet in der FDP an die Spitze der Landespartei zu wählen - das konnten sich nur knapp 20 Prozent der Delegierten vorstellen. Und das 28 Jahre nach der Wende.

Hohes Durchschnittsalter der Parteimitglieder

Dabei hatte Krumpen, der Vorsitzender im Kreisverband Nordwestmecklenburg ist, eine grundsolide Vorstellung abgeliefert. Er stellte sich als jemand dar, der die Partei aufrütteln und dafür den Streit um die richtigen Inhalte anfachen wolle. Krumpen konnte auch mit den Hinweis punkten, die Linke sollte nicht allein auf die Jungen setzen. Auch die Erfahrung der Älteren "über 80" müsse in der Partei zählen. Krumpen hatte da durchaus die Mitglieder-Statistik im Blick. Das Durchschnittsalter der rund 3.750 Genossen liegt bei rund 70 Jahren. Der Parteinachwuchs "Solid" hatte sich ohnehin schon für Krumpens Konkurrenz-Kandidaten ausgesprochen.

Koplin setzt sich gegen Krumpen deutlich durch

Gegen Torsten Koplin hatte Krumpen am Ende keine Chance. Koplin hatte beim Parteitag in Neubrandenburg einen klaren Heimvorteil: Der 55-Jährige empfahl sich als als langjähriger Landtagsabgeordneter (seit 1998) und Sozialpolitiker. "Wir sind die einzige Partei, die Wege aus der Armut aufzeigt", sagte er und legte noch nach: "Eine bessere Welt ist möglich, ein besserer Kapitalismus nicht." Das kam an. Der gebürtige Neubrandenburger holte knapp 77 Prozent der Delegierten-Stimmen. Mit seiner Stasi-Vergangenheit als IM geht Koplin offen um. Die Zeit danach habe gezeigt, dass er lernfähig gewesen sei und sich auch Anerkennung erworben habe.

75 Prozent für Wenke Brüdgam

Koplin ist Teil der neuen Doppelspitze in der Linken. Seine gleichberechtigte Co-Vorsitzende ist Wenke Brüdgam, Kommunalpolitikerin aus Vorpommern-Rügen. Anders als Koplin hatte die 32-Jährige aus Tribsees, die beim Landesfrauenrat arbeitet, keine Gegenkandidatin. Sie holte 75 Prozent. Damit wird die Partei erstmals von einem Sprecher-Duo geführt. Brüdgam präsentierte sich als Vorkämpferin für Frauenrechte und Gleichberechtigung, die Errungenschaften dürften nicht zurückgereht werden "Wofür wurden Hunderte von BHs verbrannt?", fragte sie eher rhetotrisch. Dass Frauen noch immer 22 Prozent weniger verdienen würden als Männer, sei schlicht ein Skandal.

Kommunalwahl 2019 im Fokus

Koplin und Brüdgam lenkten den Blick auf die Kommunalwahl 2019. Es gehe auch darum, Kandidaten zu finden. "Unsere Ergebnisse bei der Kommunalwahl 2019 wird zeigen, ob wir noch eine Volkspartei sind", sagte Brüdgam. Das war auch der Tenor der Generaldebatte. Die Landtagsabgeordnete Jeannine Rösler warnte davor, dass die Partei weiter Federn verlieren. "Am Ende darf die Linke nicht als gerupftes Huhn dastehen", meinte Rösler. Der Ex-Vorsitzende Steffen Bockhahn sagte, die Partei müsse den ländlichen Raum stärker in den Blick nehmen. Dazu gehöre die Frage von Busverbindungen oder die Versorgung mit ambulanten Pflegediensten.

Bluhm: Kurs der Erneuerung fortführen

Beim Parteitag in Neubrandenburg gab die bisherige Landesvorsitzende, die Bundestagabgeordnete Heidrun Bluhm ihren Abschied - nach fünf Jahren an der Parteispitze. In ihrer halbstündigen Rede sagte die 59-Jährige, sie habe die Parteispitze von lauter "männlichen Alphatierchen" übernommen. Auch wenn sie sich nie als Übergangskandidatin begriffen habe, kam Bluhm zu der Erkenntnis: Es sei schwierig, den Landesverband von außen - aus Berlin - zu führen. Der neue Vorstand sollte "den Kurs der Erneuerung weiter führen und alle, die sich einbringen wollen, nicht verprellen".

Bartsch wettert gegen "Jamaika"-Koalition

Am Ende fiel der Beifall für die scheidende Vorsitzende etwas spärlich aus. Nur einzelne Delegierte erhoben sich, Blumen gab es erst etwas verspätet. Es schien, als sei die Linke in Mecklenburg-Vorpommern auch zum Abschied nicht so richtig warm geworden mit ihrer Vorsitzenden. Dagegen hatte der Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, die volle Aufmerksamkeit der Delegierten. Bartsch wetterte vor allem gegen das sich abzeichnende "Jamaika"-Bündnis in Berlin. Der Begriff "Jamaika" sei ihm für "diese Veranstaltung viel zu nett". Denn die Insel stehe für "Sonne, Wärme und Drogen, damit haben die nichts zu tun".

"Westdeutsches Elitenprojekt"

Das Bündnis nannte Bartsch ein "westdeutsches Elitenprojekt" und eine "Zwangsgemeinschaft aus Angst vor Neuwahlen". Der Osten falle dabei hintenrunter. Bartsch positionierte die Linke als Ost-Partei, denn in "den neuen Ländern" liege das Wahlergebnis noch immer zehn Prozent über dem im Westen. "Wir sind die Interessenvertretung der Menschen in den neuen Ländern". Und dann brachte Bartsch noch seine Herzensangelegenheit unter's Parteivolk. Er warb dafür, "entkrampft" über ein neues Verhältnis zur SPD nachzudenken.

