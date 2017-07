Stand: 18.07.2017 15:57 Uhr

Brexit: EU-Ausschuss fordert Fischerei-Zugang

Der EU-Fischereiausschuss fordert auch nach dem Brexit den Zugang für die europäische Fischerei zu britischen Gewässern. Im Gegenzug könne Großbritannien Zugang zum europäischen Binnenmarkt für eigene Fischereierzeugnisse bekommen, sagte der stellvertretende Ausschussvorsitzende, Werner Kuhn, NDR 1 Radio MV. Der Ausschuss ist derzeit zu einem zweitägigen Arbeitsbesuch in Mecklenburg-Vorpommern.

Separate Brexit-Verhandlungen angepeilt

Zudem werde das Gremium beim Thema Fischerei auf separate Brexit-Verhandlungen dringen. Mit dem Ausstieg der Briten aus der EU befürchten die Fischer und Fischverarbeiter wie etwa die Firma Eurobaltic in Sassnitz auf Rügen Zugangsbeschränkungen zu den Fanggebieten.

Kuhn: Arbeitsplätze auf Rügen in Gefahr

Das Werk hat eine Verarbeitungskapazität von rund 65.000 Tonnen im Jahr. Der überwiegende Teil des Herings, der dort verarbeitet wird, kommt aus der Nordsee. Mit einer Beschränkung der Fanggewässer seien in Sassnitz rund 200 Arbeitsplätze in Gefahr, sagte Kuhn. Die Parlamentarier befassen sich seit Montag mit der Situation der Fischer in Mecklenburg Vorpommern. Sie besuchten zudem das Thünen-Institut in Rostock.

