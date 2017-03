Stand: 22.03.2017 07:26 Uhr

Breitband: Jeder fünfte Bundes-Euro nach MV

Mecklenburg-Vorpommern erhält erneut Geld vom Bund für die Schaffung schneller Internetverbindungen. Alle 15 Anträge des Landes wurden vom Bundesverkehrsministerium bewilligt. Dieses Mal fließen 118 Millionen Euro - beispielsweise nach Güstrow, Bützow, Demmin, Neukalen in die Mecklenburger Schweiz und die Feldberger Seenlandschaft. Zuvor waren bereits im November und April des vergangenen Jahres zahlreiche Projekte in die Wege geleitet worden.

50 Mbit/Sekunde auch in entlegenen Regionen

Ziel des Förderprogramms ist es, auch in diesen Regionen bis Ende 2018 Daten-Übertragungsraten von 50 Mbit/Sekunde zu erreichen. Solche Geschwindigkeiten sind bislang nur bei etwa der Hälfte der Internetnutzer im Land möglich. Während in größeren Städten fast jeder Haushalt schnelles Internet hat, hat es in ländlichen Regionen nur jeder fünfte.

Insgesamt 827 Millionen Euro nach MV

Insgesamt stellt der Bund für den Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern nun 827 Millionen Euro bereit. Das insgesamt vier Milliarden Euro umfassende Bundes-Programm war 2015 gestartet worden. Jeder fünfte Euro aus den Programmen fließt also in den Nordosten.

92 von 93 Projekten im Nordosten gesichert

Mit der neuen Zusage sei der Breitbandausbau nun in 92 von 93 Projektgebieten im Nordosten gesichert, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Je nach Region beträgt die Förderquote 50 bis 70 Prozent. Den Rest tragen Land und zu 10 Prozent die Kommunen, deren Anteil vom Land zunächst aber vorgestreckt wird. Zusätzlich zu den Mitteln des Bundes stellt das Land noch einmal rund 400 Millionen Euro aus seinen Rücklagen zur Verfügung. Die Breitband-Versorgung gilt gerade im ländlichen Raum als entscheidender Faktor für das Wirtschaftswachstum.

