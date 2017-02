Stand: 11.02.2017 12:11 Uhr

Großer Sachschaden bei Brand in Güstrow

In der Güstrower Innenstadt ist in der Nacht zu Sonnabend ein Feuer in einem Mehrzweckgebäude ausgebrochen. Erst am Sonnabendmorgen waren die letzten Schwelbrände in dem Gebäude an der Gleviner Straße gelöscht, sagte der Güstrower Polizeisprecher. Den Angaben zufolge ist das Mehrzweckgebäude derzeit unbewohnt. Im Erdgeschoss betreibt ein 26-jähriger Mann einen Obst- und Gemüsehandel.

Flammen griffen auf benachbartes Gebäude über

Vom Brand und durch die folgenden Löscharbeiten wurden insgesamt drei Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, wurden keine Menschen verletzt. Fünf Bewohner eines Nachbarhauses wurden jedoch vorsorglich in Sicherheit gebracht und sind bei Verwandten und Bekannten untergekommen. Bisher konnten sie noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Wegen Einsturzgefahr haben Polizei und Feuerwehr die Straße auf Höhe der Häuser gesperrt.

Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung

Zur Stunde sind zwei Brandursachenermittler der Polizei vor Ort. Nach Angaben der Polizei war das Feuer im unbewohnten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Weil es dort keinen Strom mehr gab, kann eine Entzündung durch einen elektrotechnischen Defekt ausgeschlossen werden. Deshalb käme auch Brandstiftung in Frage, hieß es von der Polizei. Die Feuerwehr war mit 74 Kräften mehrerer Wehren im Einsatz. Wie es zu dem offenen Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Es entstand erheblicher Sachschaden, die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.02.2017 | 12:00 Uhr