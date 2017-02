Stand: 12.02.2017 09:53 Uhr

Brände in Vorpommern fordern ein Todesopfer

Nach dem Brand einer Gartenlaube in Zinnowitz auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei eine Leiche entdeckt. Nach Angaben der Polizei ist die Identität des Brandopfers bisher nicht bekannt. Bei der Rettungsstelle der Feuerwehr sei am späten Samstagabend zunächst der Brand eines Autohauses gemeldet worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann den Brand einer ungenutzten Gartenlaube fest. Später fanden die Ermittler in den Überresten der Laube den Körper einer verbrannten Person. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Leiche soll obduziert werden.

Brand einer Lagerhalle: 400.000 Euro Schaden

Auch in Neuenkirchen bei Greifswald ermittelt die Polizei in einem Brandfall. Am Samstagabend zerstörte ein Brand eine Lagerhalle. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden von etwa 400.000 Euro.

Schornsteinbrand in Göhren auf Rügen

In Göhren auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) brannte in der Nacht zu Sonntag ein Einfamilienhaus. Das Feuer sei durch einen Schornsteinbrand auf das Dach übergegangen, so ein Sprecher der Polizei. Die Bewohner des Hauses konnten sich den Angaben zufolge rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

