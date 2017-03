Stand: 25.03.2017 09:29 Uhr

Boizenburg: Mann von ICE erfasst

Am Bahnhof in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Mann am Freitagabend von einem ICE erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei überquerte der 37-Jährige gegen 22 Uhr unerlaubt die Gleise an der Schnellfahrstrecke. Offenbar wollte er seinen Weg abkürzen und übersah dabei den herannahenden Zug aus München, der über Berlin auf dem Weg nach Hamburg war.

20 Züge mit Verspätung

Der Schnellzug raste mit rund 200 Stundenkilometern durch den Bahnhof und kam erst nach gut einem Kilometer zum Stehen. Die Strecke musste für vier Stunden voll gesperrt werden, mehr als 20 Züge hatten Verspätung. Die Deutsche Bahn AG wollte die rund 300 Reisenden im ICE evakuieren.

Redefin: Auto fährt gegen Baum - Fahrer tot

Bei einem weiteren Verkehrsunfall in der Nähe ist am Freitagabend auf der B 5 zwischen Redefin und Pritzier ein 21 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.03.2017 | 07:00 Uhr