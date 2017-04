Stand: 11.04.2017 11:08 Uhr

Bekannten erstochen: Mehrjährige Haftstrafe

Ein 35-jähriger Mann aus Carlow bei Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Landgericht Schwerin zu sieben Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Nach Ansicht der Richter hatte der Mann im September des vergangenen Jahres einen Bekannten in desssen Wohnung in Carlow nach einem Streit erstochen.

Geständnis abgelegt

Der Täter hatte sich nach der Messerattacke gestellt und vor Gericht ein umfassendes Geständnis abgelegt. Für die Richter ungewöhnlich: Der Beschuldigte bat sogar um eine angemessene Bestrafung. Das Gericht nahm dem Mann ab, dass ihm die Tat leid tue und blieb mit dem Strafmaß deutlich unter der möglichen Höchststrafe von 15 Jahren. Der Angeklagte und sein mutmaßliches Opfer kannten sich. Wochenlang wohnten sie gemeinsam in der Wohnung des Getöteten in Carlow.

Eskalierender Streit

Ende September 2016 soll es dann zu einem Streit gekommen sein - zunächst verbal, dann sei die Situation jedoch eskaliert. Nachdem sich der mutmaßliche Täter durch seinen Freund provoziert gefühlt habe, griff er zu einem Messer und stach auf ihn ein, so die Anklage. 14 Stiche trafen Hals und Brust. Der 41-jährige Mann verstarb kurz nach dem Angriff. Der Angeklagte hatte nach seiner Tat noch unter anderem Bargeld und die EC-Karte seines Bekannten mitgenommen. Der bisher ungelernte Mann will un während der Haftzeit seinen Schulabschluss nachholen und danach eine Lehre beginnen.

