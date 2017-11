Stand: 08.11.2017 13:20 Uhr

Bauerntag debattiert Umgang mit dem Wolf

Mit rund 200 erwarteten Teilnehmern aus Landwirtschaft und Politik findet heute der deutsch-polnische Bauerntag in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) statt. Auf der Agenda stehen aktuelle Probleme der Agrarpolitik beider Länder.

Mehrere Attacken auf Nutztiere

Düngeverordnung, Pflanzen- und Gewässerschutz, die Wahrnehmung der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit und die gemeinsame europäische Agarpolitik ab 2020: Dies sind einige der Themen, die im Zentrum der länderübergreifenden Tagung stehen. Nach mehreren Attacken auf Nutztiere in der Region dürfte auch der Umgang mit Wölfen diskutiert werden, so eine Sprecherin des Kreisbauernverbandes Uecker-Randow.

Länderübergreifende Zusammenarbeit seit 15 Jahren

Sich mit den Nachbarn auszutauschen und Positionen abzuklopfen sei wichtig, um bei der EU in Brüssel mit einer Stimme zu sprechen, sagte der Vorsitzende des Beirates für deutsch-polnische Zusammenarbeit im Bauernverband Uecker-Randow, Harald Nitschke. Vor 15 Jahren wurde der gemeinsame Bauerntag in Pasewalk ins Leben gerufen. Die Tagung für Landwirte aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und den Woiwodschaften im Westen Polens findet seitdem alle zwei Jahre im Wechsel auf polnischer und deutscher Seite statt.

