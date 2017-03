Stand: 30.03.2017 14:55 Uhr

Bauerntag: Schlechtes Jahr wirkt nach

Eigentlich wollten die Bauern das Jahr 2016 schnell vergessen, auf dem Bauerntag in Linstow (Landkreis Rostock) haben sie das vergangene Jahr am Donnerstag aber doch noch einmal bilanziert - und da ist einiges wieder hochgekommen: besonders die Milchkrise, die Missernte und die Geflügelpest.

Zwei Dutzend Betriebe geben Milchproduktion auf

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern haben nach Meinung von Bauernverbandspräsident Detlef Kurreck noch lange an den Folgen des schlechten Jahres zu knabbern. Zwar seien die Milchpreise wieder gestiegen, mit 32 Cent je Liter aber noch nicht kostendeckend. "Wenn die Nase nicht mehr so tief unter Wasser ist, heißt das ja nicht, dass man schon Luft bekommt", sagte Kurreck. Laut Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat die Milchkrise die Bauern elf Millionen Euro gekostet - 1.200 Euro Milchgeldverlust pro Kuh. 24 Betriebe haben die Milchproduktion aufgegeben.

Videos 03:26 min Umzug: 280 Kühe bekommen größeres Zuhause 22.03.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Trotz der Milchkrise schaffen es einige wenige Landwirte, neu zu investieren. Die Kühe von Bauer Klaus-Dieter Augustin in Kemnitz ziehen gerade in einen größeren Stall um. Video (03:26 min)

Schulterschluss mit Milchviehhalterverband

Präsident Kurreck ist inzwischen seit einem Jahr im Amt. In der Milchpolitik hat er sich gegen Widerstände durchgesetzt und den Schulterschluss mit dem Milchviehhalterverband gesucht. Auf einem Milchgipfel mit dem Bundeskartellamt im Landwirtschaftsministerium am Mittwoch waren sich die beiden Verbände und Minister Backhaus einig, dass es eine Milchmengensteuerung geben müsse, damit die Bauern nicht in die nächste Milchkrise schlittern. Außerdem gehörten die Lieferbeziehungen mit den Molkereien auf den Prüfstand.

Verband verliert Fläche und Beiträge

Der Bauerntag hat eine Erklärung verabschiedet mit der Forderung an die Politik, den Landwirten das Wirtschaften nicht weiter zu erschweren. Der Verband hat aber auch intern ein Problem. Erstmals in seiner 26-jährigen Geschichte bewirtschaften seine Mitglieder weniger als 60 Prozent der Fläche im Land. Die Zahl der Mitglieder sei stabil geblieben, aber diese hätten Flächen verloren. Andere Mitglieder, die Betriebe aufgekauft haben, blieben nur mit einem Betrieb im Verband. Das bedeute am Ende weniger Mitgliedsbeiträge und damit eine geringere Schlagkraft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.03.2017 | 12:50 Uhr