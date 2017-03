Stand: 30.03.2017 11:52 Uhr

Barther starten Kampagne für Bahnstrecke

Die Darßbahn ist ein lang gehegter Traum auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst - ist sie doch bisher das einzige Urlaubsziel im Land ohne Bahnanschluss. Doch ob die Bahn kommt, ist noch nicht klar und ohne die Darßbahn, die von Barth aus auf die Halbinsel fahren soll, steht aber auch die Strecke von Velgast nach Barth auf der Kippe. Dagegen regt sich jetzt Widerstand. Am Mittwochabend haben einige Barther die Kampagne "Keine Bahn ist auch keine Lösung" ins Leben gerufen.

Barther wollen Bahnverkehr bis in ihre Stadt erhalten

Das Land hat die Verkehrsplanung für das Jahr 2018 offenbar ohne die Strecke Stralsund-Velgast-Barth gemacht. Das geht aus den Planungen hervor, die die Verkehrsgesellschaft des Landes im Internet veröffentlicht hat. Noch bis Anfang April läuft das Beteiligungsverfahren und die Barther wollen mit verschiedenen Aktionen für den Erhalt der Bahnverbindung bis in ihre Stadt kämpfen.

Videos 02:32 min Neue Bahnverbindung zwischen Berlin und Rügen 24.02.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Das Bahnunternehmen Locomore will ab 2018 eine Zugverbindung zwischen Berlin und der Insel Rügen anbieten und durch Service Autofahrer zum Bahnfahren motivieren. Video (02:32 min)

Zweifel an angeblich niedrigen Fahrgastzahlen

Der Rathaussaal der Stadt waren am Mittwoch brechend voll: Rund 200 Einwohner aus Barth und den Nachbargemeinden haben darüber gesprochen, wie sie sich beim Land Gehör verschaffen können. So wollen sie zum Beispiel mit dem Verkehrsminister persönlich sprechen und einen kleinen Film drehen, der die Bedeutung der Bahn für die Region klarstellt. Denn die Barther zweifeln an den angeblich niedrigen Fahrgastzahlen, die zu dem befürchteten Aus für die Bahn führen könnten.

8.000 Unterschriften gesammelt

Bereits im vergangenen Jahr hatte eine Bürgerinitiative mehr als 8.000 Unterschriften für den Erhalt der Strecke gesammelt. Das hat aber offenbar nicht viel Wirkung in Schwerin gezeigt. Eine Sprecherin der Initiative sagte, dass es jetzt Zeit wäre laut zu werden. Nett ginge nicht, wenn man mit der Politik kämpfe.

Verkehr nach Barth hängt von Darßbahn ab

Im Verkehrsministerium wird die Strecke aktuell noch geprüft, daher tauche sie auch nicht in der Planung auf. Das zumindest teilte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums mit. Gleiches gilt für die Kleinseebahn Neustrelitz-Mirow sowie die Strecke Waren-Malchow. Die sogenannte Bestellung des Verkehrs nach Barth hängt maßgeblich an dem Wiederaufbau der Darßbahn. Nur dann würde sich die Strecke rechnen, heißt es aus Schwerin. Eine Entscheidung dazu soll erst im Laufe dieses Jahres getroffen werden.

Planungen für Darßbahn laufen bis Anfang 2019

Die Planungen der Deutschen Bahn für den Wiederaufbau der Darßbahn laufen schon seit geraumer Zeit und sollen Anfang 2019 abgeschlossen sein. Insgesamt 40 Millionen Euro muss die Deutsche Bahn in die Hand nehmen, um das Projekt zu realisieren - und der Konzern ist davon überzeugt, dass sich der Wiederaufbau lohnt. Sollte die Darßbahn aber nicht kommen, dann ist in Velgast Endstation und nicht nur Barth, sondern auch die Halbinsel dahinter bleiben vom Zugverkehr abgehängt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.03.2017 | 12:00 Uhr