BGH entscheidet über Løkkevik-Revision

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheidet heute über die Revisionsanträge gegen den Investor Per Harald Løkkevik. Die Anträge stammen von Løkkevik selbst und von der Staatsanwaltschaft Rostock. Der aus Norwegen stammende Investor der Yachthafenresidenz Hohe Düne war 2015 in einem Prozess vor dem Landgericht Rostock wegen Sozialversicherungsbetrugs, Steuerhinterziehung und illegaler Beschäftigung von Mitarbeitern aus Polen verurteilt worden - und zwar zu einem Jahr Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 180.000 Euro.

Skandalumwittertes Luxus-Resort an der Ostsee





















Revision gegen beide Urteile

Vom Vorwurf des Subventionsbetruges war Løkkevik freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft Rostock war der Auffassung, der Investor habe das Yachthafenresidenz-Projekt künstlich zweigeteilt, um mehr Förderung zu bekommen. Gegen beide Urteile gingen sowohl Løkkevik als auch die Staatsanwaltschaft Rostock in Revision.

Früherer Wirtschaftsminister bald vor Gericht?

Ein weiterer Prozess wir derzeit am Landgericht Schwerin unter anderem gegen Mecklenburg-Vorpommerns ehemaligen Wirtschaftsminister Otto Ebnet (SPD) vorbereitet. Es geht um Beihilfe zum Subventionsbetrug.

